На Кубани ищут родных погибшего летчика из Тихорецка, чтобы передать часть штурвала его самолета

Кубанские поисковики разыскивают родных капитана 3-го Гвардейского истребительного авиационного полка Виктора Петровича Дорошенко. В годы войны он бомбил немецкие самолеты. Не раз в воздушных сражениях летчик выходил победителем. До последней минуты жизни советский ас держал штурвал в своей руке...

Весной-летом 1943 года от Новороссийска до станицы Крымской было по-настоящему жарко. А 10 июня в небе развернулось крупнейшее в истории войн воздушное сражение. Самолет Ла-5 капитана Виктора Дорошенко пытался сбить Ме-109 немецкого аса Рудольфа Митига. Но оба они погибли в бою.

В течение двух лет поисковики разыскивали обломки боевых машин. В марте 2020 года им улыбнулась удача - они обнаружили места падения истребителей. Они находились на расстоянии 800 метров друг от друга в полях Абинского района.

- Северо-восточнее бывшего хутора Голубовского на одном из полей обнаружены фрагменты плавленного дюраля, - рассказывает заместитель руководителя поискового отряда «Кубанский плацдарм» Евгений Порфирьев. - Дальнейшее обследование позволило выявить многочисленные разорванные в огне 20-мм снаряды и гильзы от пушки, характерные для Ла-5.

Сохранившиеся части штурвала - теперь реликвия. Фото: vk.com/kubpoisk

Все находки были поверхностные. Это, по словам исследователей, могло указывать на то, что летчик пытался совершить вынужденную посадку.

- Косвенно это подтверждается и воспоминаниями другого участника боя гвардии майора Прокопенко, который указал, что тело капитана Дорошенко выбросило из самолета при столкновении с землей, - добавляет Евгений Порфирьев.

Поисковики на этом не остановились, они продолжили копать и в итоге удалось полностью восстановить картину боя.

- Во время сражения капитан Виктор Дорошенко сбил немецкого аса Рудольфа Митига, на счету которого был 101 советский самолет, - уточняет Евгений Порфирьев. - Еще при жизни он был удостоен высшей военной награды фашистской Германии - рыцарского креста.

Советский летчик пошел на лобовую и протаранил самолет противника. Ла-5 беспорядочным падением врезался в землю - пилот погиб.

Вот, что удалось узнать из архивных документов. Фото: vk.com/kubpoisk

Штурвал в руках Виктор Дорошенко держал до самой последней минуты жизни. Именно его сохранившиеся части и хотят передать родным.

Родственников летчика ищут не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах России. Известно, что после войны летчика похоронили на восточной стороне аэродрома станицы Абинской, примерно в 10 километрах от места боя.

По архивным данным его жена Дорошенко Елизавета Павловна проживала в годы войны в Новосибирске. Более точного адреса, к сожалению, не сохранилось.

Поисковый отряд просит откликнуться родственников Виктора Дорошенко, а также всех, кому что-либо известно об этой семье. Пишите на редакционный WhatsApp +7-908-68-98-008.

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