Актриса Анна Банщикова засветилась в скандале с казаками в Геленджике

В Геленджик актриса Анна Банщикова приехала еще до объявленного карантина. На курорте она снимается в сериале «Ищейка», и хотя съемки временно остановлены, возвращаться в Москву она не стала. Тем более, что приехала вместе с дочкой. На днях ее в Геленджике чуть не задержал отряд самоконтроля. К актрисе, сидевшей на лавочке с дочерью, подошли казаки и, как рассказывает директор Банщиковой Ян Трунцев, они были в «неадекватном состоянии».

- Анна, возвращаясь из продуктового магазина с дочкой, присела на скамейку у дома, потому что ребенок устал и попросил попить воды, - говорит Трунцев. - В этот момент к ней подошли люди в форме, которые были в нетрезвом и неадекватном состоянии. Это очевидно на видео, гуляющем в сети. Сотрудники правопорядка стали беспричинно угрожать и хамить актрисе, не имея ни малейшего повода. Отмечу, они не представлялись и не предъявляли никакие документы, хотя по закону обязаны это сделать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/777649" frameborder="0"></iframe> К актрисе Анне Банщиковой подошли казаки.

Анна тоже записала этот разговор на видео и выгрузила у себя в Инстаграм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/777648" frameborder="0"></iframe> К Анне Банщиковой на улице подошли казаки.

В Кубанском казачьем войске прокомментировали ситуацию.

- Казаки осуществляли патрулирование территории Геленджика в составе мобильного отряда самоконтроля. Данные отряды работают в Краснодарском крае в период действия режима повышенной готовности. Их главная задача – следить за соблюдением гражданами режима самоизоляции, - говорят в войске. - Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы остановить распространение коронавируса в регионе. Актриса режим самоизоляции не соблюдала, находясь с ребенком в общественном месте. В связи с этим у нее был запрошен документ, удостоверяющий личность. Действующие в период карантина правила и ограничения распространяются на всех жителей и гостей края – независимо от их статуса и профессии. Напомним, в Краснодарском крае карантин введен с 30 марта. Из-за угрозы распространения коронавируса всех попросили оставаться дома. Выходить на улицу можно только в магазин, аптеку или чтобы проведать больного родственника. Гулять в парках и сидеть на лавочках запрещено. А нарушителей режима самоизоляции в крае штрафуют на приличные суммы. Физлиц - от 3 до 15 тысяч рублей, штрафы для юрлиц в разы больше.