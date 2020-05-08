2020-05-08T19:35:56+03:00
Звезды

Актриса Анна Банщикова и казак, поскандалившие в Геленджике, извинились друг перед другом

И пошли на перемирие [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Казак и актриса пошли на перемирие.Казак и актриса пошли на перемирие.
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В скандале со звездой сериала «Ищейка» Анной Банщиковой - новый поворот. Напомним, актриса возвращалась с дочерью из продуктового магазина. У дома они присели на скамейку, потому что ребенок устал и попросил попить воды. В этот момент к семье подошли казаки, патрулировавшие улицы курорта во время карантина. По словам директора звезды, люди в форме были в нетрезвом состоянии, они стали беспричинно угрожать и хамить актрисе, при этом они даже не представлялись.

К актрисе Анне Банщиковой подошли казаки.

После того, как видео перепалки попало в Сеть, в Кубанском казачьем войске объяснили, что актриса нарушила режим самоизоляции. Казаки заявили, что Банщикова вместе с дочерью находились в общественном месте, и именно по этой причине ее попросили показать документы.

Конфликт в итоге разрешился перемирием - стороны извинились друг перед другом. После произошедшего дружинник Геленджикского районного казачьего общества Анатолий Васильев обратился к актрисе:

- Уважаемая Анна Борисовна, приношу искренние извинения за то, что не сдержался и позволил себе в Ваш адрес грубое высказывание. Конечно, слова, которые я произнес, недопустимы со стороны мужчины.

В свою очередь актриса извинения приняла и признала, что сама тоже была не права.

- Приношу извинения за нарушение правил карантина. Была не права, - приводят слова актрисы театра и кино Анна Банщикова в мэрии Геленджика. - Ознакомилась с ограничительными мерами, действующими в Краснодарском крае, теперь средства защиты всегда на мне. Извинения казаков за их недостойное поведение приняла, понимаю, что время сейчас нервное. Друзья, давайте сохранять спокойствие и оптимизм, не отчаиваться!

А атаман Геленджикского районного казачьего общества Константин Зырянов сообщил, что за слова, порочащие честь казачьего мундира, казак-дружинник Анатолии Васильев получил строгий выговор.

- Также хочу пояснить, что Анатолий Анатольевич был абсолютно трезв, медленная речь – это его манера разговора, - добавил войсковой старшина Константин Зырянов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Актриса Анна Банщикова засветилась в скандале с казаками в Геленджике

В Геленджик актриса Анна Банщикова приехала еще до объявленного карантина. На курорте она снимается в сериале «Ищейка», и хотя съемки временно остановлены, возвращаться в Москву она не стала. Тем более, что приехала вместе с дочкой. На днях ее в Геленджике чуть не задержал отряд самоконтроля. К актрисе, сидевшей на лавочке с дочерью, подошли казаки и, как рассказывает директор Банщиковой Ян Трунцев, они были в «неадекватном состоянии» (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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