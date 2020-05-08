2020-05-08T19:36:27+03:00
75 лет Великой Победы

На Кубани школьники организовали движение «Марш памяти юных»

Они разыскали более сотни маленьких героев войны
Виталий КАРНАУХ
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В рамках проекта прошел творческий конкурс.В рамках проекта прошел творческий конкурс.
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За время Великой Отечественной, самой страшной в истории человечества, войны на Кубани героически погибли 93 юных патриота. Освобождали кубанские города и станицы, наряду со взрослыми отцами-красноармейцами, и школьники – они были партизанами, разведчиками… Становясь детьми полка, они уходили в подполье – спасали раненых сами и были подмогой в санчастях.

В ноябре 2018 года в Армавире стартовало патриотическое движение «Марш памяти юных», которое организовал культурный центр "Русский мир", руководителем которого является депутат гордумы Ольга Нефедова. Она сразу наметила четкую цель: сохранить историческую память о кубанских детях-героях. К проекту Ольга Николавена подключила армавирских школьников.

- В конце 2019 мы получили поддержку Фонда президентских грантов, а также губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева, Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, Института развития образования Краснодарского края, - перечисляет Ольга Нефедова, отмечая, с этой поддержкой к движению присоединились и другие муниципалитеты региона.

В прошлом году участники движения пронесли портреты детей-героев в "Бессмертном полку".

В прошлом году участники движения пронесли портреты детей-героев в "Бессмертном полку".

Ребята-участники ведут поисковую деятельность, сотрудничают с музеями, администрациями, архивами. В прошлом году им были известны военные подвиги более 70 юных кубанцев-героев, а в этом - установлены имена ещё тридцати. К поисковой работе подключились еще и некоторые библиотеки края.

- Наши ребята разыскали судьбу юного разведчика Саши Беликова, он состоял в партизанском отряде им. Щорса, - продолжает руководитель проекта. – В этом помогла сотрудница библиотеки Апшеронского района. В Брюховецкой муниципальной библиотеке ведут большую работу по сохранению памяти Виталика и Лены Голубятниковых.

Все данные, которые получают и находят участники движения «Марш памяти юных», вскоре будут систематизированы на страницах виртуальной энциклопедии «Дети-герои», автором которой стала Юлия Королева - библиограф центральной городской библиотеки Армавира.

Один из рисунков. На нем изображен Муся Пинкензон - юный герой войны из Усть-Лабинска.

Один из рисунков. На нем изображен Муся Пинкензон - юный герой войны из Усть-Лабинска.

Кроме того, памяти детей был посвящен конкурс историй о юных земляках. В нем приняли участие 60 школ Кубани, ученики демонстрировали таланты в искусстве писать, рисовать, снимать видеоролики.

Кстати, в прошлом году "Комсомолка" писала об этом движении. Тогда армавирские школьники разыскали 37 историй о детях-героях войны. Их портреты они пронесли в «Бессмертном полку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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