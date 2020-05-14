В Адыгее на похоронах коронавирусом заразились 12 человек, еще 200 в зоне риска

В Красногвардейском районе Адыгеи зафиксирован очаг распространения коронавирусной инфекции. Сразу 12 человек заразились на похоронах в ауле Бжедугхабль. Случаи заражения выявили на минувших выходных.

На похоронах собралось немало местных жителей, а также часть близких умершего прибыли из Краснодарского края. Через несколько дней один из них попал в больницу с коронавирусом. Тесты показали, что заражено еще как минимум 12 человек.

- Основной человек, от которого они заразились, находится в инфекционном госпитале, это их старшая родственница, которая присутствовала на мероприятии. Все остальные чувствуют себя нормально. В данный момент они находятся в обсервации. Дополнительно были отобраны еще около 200 проб у лиц уже не первого контакта, а последующих. На сегодняшний момент пробы находятся в лаборатории для проведения соответствующих исследований. Результат будет позже, - рассказал ГТРК «Адыгея» главный санитарный врач РА Сергей Завгородний.

В Красногвардейском районе введены карантинные меры, чтобы не допустить распространение коронавируса. Местные жители сообщают, что закрыты дороги в села Белое, Еленовское и Красногвардейское.

По последним данным, в Адыгее на лечении (с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом) находятся 166 человек, из них стационарное лечение получают 85 человек, амбулаторное - 81 человек. Скончалось с коронавирусом восемь жителей республики.