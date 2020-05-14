2020-05-14T10:31:40+03:00
Общество

В Адыгее на похоронах коронавирусом заразились 12 человек, еще 200 в зоне риска

Всех участников траурной процессии изолировали
Поделиться:
Под контроль взяли 200 человек, с которыми могли контактировать участники процессииПод контроль взяли 200 человек, с которыми могли контактировать участники процессииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Красногвардейском районе Адыгеи зафиксирован очаг распространения коронавирусной инфекции. Сразу 12 человек заразились на похоронах в ауле Бжедугхабль. Случаи заражения выявили на минувших выходных.

На похоронах собралось немало местных жителей, а также часть близких умершего прибыли из Краснодарского края. Через несколько дней один из них попал в больницу с коронавирусом. Тесты показали, что заражено еще как минимум 12 человек.

- Основной человек, от которого они заразились, находится в инфекционном госпитале, это их старшая родственница, которая присутствовала на мероприятии. Все остальные чувствуют себя нормально. В данный момент они находятся в обсервации. Дополнительно были отобраны еще около 200 проб у лиц уже не первого контакта, а последующих. На сегодняшний момент пробы находятся в лаборатории для проведения соответствующих исследований. Результат будет позже, - рассказал ГТРК «Адыгея» главный санитарный врач РА Сергей Завгородний.

В Красногвардейском районе введены карантинные меры, чтобы не допустить распространение коронавируса. Местные жители сообщают, что закрыты дороги в села Белое, Еленовское и Красногвардейское.

По последним данным, в Адыгее на лечении (с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом) находятся 166 человек, из них стационарное лечение получают 85 человек, амбулаторное - 81 человек. Скончалось с коронавирусом восемь жителей республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Республики Адыгея»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 14 мая 2020 года увеличилось еще на 97 человек
В Курганинске на 2 недели приостановили деятельность автомойки
13 мая 2020 года Портфель системообразующих предприятий ВТБ Лизинг превысил 250 млрд руб
«На память о возлюбленной» : житель Сочи похитил у бывшей сожительницы крупную сумму денег
На Кубани многодетные семьи получают краевую ежемесячную выплату в рамках нацпроекта
Право на льготные займы в Сочи имеют около 35 тысяч предпринимателей
«Из личной неприязни» : житель Сочи сжег дорогую иномарку своего врага
На Кубани суд оштрафовал байкеров, которые устроили мотопробег во время карантина
На Кубани глава крестьянско-фермерского хозяйства обманул знакомого на 7 миллионов рублей
Огромная фура опрокинулась на трассе под Сочи
В Краснодаре восстановили права 300 дольщиков
В Усть-Лабинске на железнодорожной станции мужчина украл женскую сумку
Замминистра обороны РФ Евкуров проверил состояние полигона в станице Раевской
На Кубани спроектируют три участка Троицкого группового водопровода
За время карантина 844 автомобилиста не въехали на Кубань, отказавшись от обсервации
Роспотребнадзор рассказал, при каких условиях откроются парикмахерские и строительные магазины на Кубани