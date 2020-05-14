Салоны красоты и парикмахерские в Краснодарском крае: как будут работать с 23 мая 2020 года

Региональное отделение Роспотребнадзора в Краснодарском крае разработало рекомендации для строительных предприятий, парикмахерских и непродовольственных магазинов, которые планируется открыть после 23 мая. О поэтапном выходе из карантина сообщил вчера, 12 мая, на совещании оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Для начала представителям перечисленного бизнеса необходимо провести генеральную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств. Необходимо также обзавестись приборами, измеряющими температуру тела без контакта. Такие "входные фильтры" помогут вычислять, по мнению санитарного ведомства, зараженных сотрудников и отстранять на время их от работы. Санитайзеры необходимо предусмотреть для них в обязательном порядке. Запас должен быть не снижаемым.

При входе для посетителей также необходимо предусмотреть возможность обработки рук антисептиками. Его состав должен содержать не менее 70 процентов спирта.

На территории объекта придется также соблюдать дистанцию в 1,5 метра, как сотрудникам, так и посетителям. Роспотребнадзор предлагает нанести соответствующую разметку. И не впускать в помещения посторонних, не задействованных в процессе.

Мастерам салонов красоты в Роспотребнадзоре рекомендуют обслуживать клиентов по предварительной записи. Интервал между посетителями должен составлять не менее 20 минут.

У парикмахерских, магазинов, ателье и прочих организаций, которые возобновят работу после 23 мая, не должно быть очередей. А на сотрудниках должны быть сменяемые средства защиты. Ими необходимо обеспечить на пять дней вперед.

Каждые два часа ручки дверей и другие приборы и поверхности, за которые мог взяться клиент, нужно дезинфицировать.

Более того, все это санитарные врачи края, предлагают фиксировать на видео или фото.

А еще сотрудникам организаций, которые начнут работать с 23 мая, нельзя выходить на обед. Прием пищи, по мнению надзорного ведомства, необходимо организовать непосредственно в офисе. Чтобы избежать попадания инфекции извне.

К работе в салонах красоты и парикмахерских не должны возвращаться сотрудники из групп риска - старше 65 лет.

Остальным необходимо иметь актуальные на момент открытия заведений медицинские справки.