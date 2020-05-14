Видео, где крупный град ударил по станицам Кубани, не дает покоя жителям страны

События минувших дней, коснувшиеся многих кубанцев, до сих пор будоражат россиян: в соцсетях и мессенджерах они пересылают друг другу фотографии и видеозаписи, сделанные в один из самых страшных дней былых лет... 30 июня исполнится ровно два года, как град размером в крупное яблоко и весом в несколько сот граммов ударил по станицам центральной части Кубани. Напомним, стихия обрушилась вечером последнего июньского дня 2018 года на станицу Новокорсунскую, что в Тимашевском районе, населенные пункты Брюховецкого, Павловского и Кореновского районов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="512" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/658144" frameborder="0"></iframe> Последствия стихии в станице Новокорсунской.

Льдины размером с крупное яблоко разрушили тысячи домов.Фото: Виталий КАРНАУХ

Град, валившийся с неба полчаса, был такой мощный, что повыбивал в домах стеклопакеты, а от шиферных крыш не осталось и живого места. В металлопрофиле были большие вмятины, технике тоже не повезло: машины, попавшие под многочисленные удары, стали похожи на поверхность Луны.

Льдины размером с крупное яблоко разрушили тысячи домов.Фото: Виталий КАРНАУХ

Погиб урожай на полях и в огородах, обвалились саманные потолки в домах. В утиль попали испорченные ковры, мебель, бытовая техника. Мокрой глиной, упавшей с потолков и стен, застилали дороги, а у каждого пострадавшего подворья лежали огромные кучи мусора, выносимого станичниками, - его специальные машины вывозили больше месяца.

Льдины размером с крупное яблоко разрушили тысячи домов.Фото: Виталий КАРНАУХ

В общей сложности больше двух тысяч домовладений пострадали от града в районах Кубани, а в Брюховецком районе снесенный с навеса лист металлопрофиля убил человека. На время ликвидации последствий в селениях был введен режим ЧС, некоторых пострадавших на время переселяли в гостиницы и больницы.

Льдины размером с крупное яблоко разрушили тысячи домов.Фото: Виталий КАРНАУХ

Напомним, корреспондент «КП»-Кубань» Виталий Карнаух провел в станице в качестве волонтера, разгребавшего завалы у одиноких пожилых стариков, несколько дней.

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