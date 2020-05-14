2020-05-14T13:06:31+03:00
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Какие здравницы Геленджика готовы принять туристов с 1 июня 2020 года: на курорте ждут более 10 тысячи отдыхающих

Мы выяснили, какие здравницы Геленджика готовы принять туристов с 1 июня 2020 года
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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На курорте развитая санаторно-лечебная база.На курорте развитая санаторно-лечебная база.
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Открытие здравниц в Геленджике после карантина намечено на 1 июня. Но прежде все санаторно-курортные комплексы ждут визиты инспекции - ревизор тщательно проверит средства размещения. Причем все санатории уже предупредили - рассматривать их будут «под микроскопом».

- На сегодняшний день в Геленджике 23 санатория, которые имеют медицинскую лицензию. В общей сложности они смогут принять более 10 тысяч туристов. Все учреждения уже готовы к проверкам, которые ожидаются в преддверии курортного сезона. Точный перечень санаториев станет известен 1 июня, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Геленджика. – Что касается мероприятий, то пока на курорте, в связи с ограничениями, ничего не планируется.

Стоит сказать, что на курорте развитая санаторно-лечебная база. Вместе с природными факторами здравницы используют новейшие разработки области курортологии для восстановления здоровья. Например, в Архипо-Осиповке российские космонавты проходят послеполетную реабилитацию. Комплексная терапия в сочетании с горным и морским воздухом позволяет совместить отдых и лечение.

Геленджик вовсю готовится к встрече с отдыхающими. Фото: администрации Геленджика.

Геленджик вовсю готовится к встрече с отдыхающими. Фото: администрации Геленджика.

- В Геленджике делают все возможное, чтобы в городе хоть частично, но состоялся курортный сезон. Диктовать возможность принимать туристов будет только эпидемиологическая ситуация в стране и в нашем городе в частности, - говорят «КП» - Кубань» в администрации Геленджика. – Тем не менее к приезду отдыхающих мы готовимся.

Так, в Геленджике обновили набережную, где за зиму балюстрады потеряли свою белизну. Привели в порядок и фонарные столбы, которые от морского воздуха и сырости начали покрываться ржавчиной. Начали готовить и пляжи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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