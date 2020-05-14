В аварии в Сочи погиб мотоциклист

В Хостинском районе Сочи, в окрестностях Мацесты днем 14 мая произошло серьезное ДТП с участием спортивного мотоцикла Honda Repsol. Такой мотоцикл способен развивать скорость до 280 километров в час.

По предварительной информации, 25-летний пилот мощного спортбайка на повороте не справился с управлением и мотоцикл опрокинулся на асфальт. Мотоциклиста выбросило из седла, и по инерции протащило по дороге несколько десятков метров, сообщают очевидцы.

Волдитель спортбайка не справился с управлением. Фото ВК "ЧП Сочи"

На место были срочно вызваны врачи «Скорой помощи». При падении мотоциклист получил многочисленные травмы, кроме того у него произошла значительная кровопотеря от порезов. Несмотря на все усилия медиков, молодой человек скончался.

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП . ФОто ВК "ЧП Сочи"

- Сотрудники ОГИБДД по Сочи проводят проверку обстоятельств ДТП,- сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщалось, по данным полиции, за 3 месяца 2020 года в Сочи случилось 13 ДТП с участием мотоциклов,в которых пострадали 15 человек.

Наиболее распространенные причины таких происшествий - выезд на встречную полосу движения и превышение скорости.