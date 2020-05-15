На Кубани двое подростков жестко избили и ограбили 94-летнюю труженицу тыла

От произошедших событий 94-летняя Мария Мефодьевна Оберемко, проживающая с сыном в станице Новокорсунской, что в Тимашевском районе, не может отойти до сих пор. Синяки еще не сошли, все тело болит, на лице еще видна зеленка, за которой скрываются тяжелые ссадины. Так «поздравили» труженицу тыла местные подростки с предстоящим праздником Победы – пару недель назад женщину жестоко избили и ограбили.

- Окопы рыла, всю жизнь робыла, а они меня избили, - плачет Мария Мефодьевна, встречая корреспондента «Комсомолки» у калитки.

73-летний Владимир Иванович, ее единственный сын, успокаивает мать и предлагает присесть и рассказать, что произошло в ту роковую ночь, о последствиях которой пожилые станичники еще долго будут вспоминать.

- Это было две недели назад. Была обычная ночь, ничто не предвещало беды. Мы с мамой поужинали, искупались и легли спать – она в своей комнате, я – в своей, - начинает печальный рассказ Владимир Оберемко. – Около двух часов ночи я проснулся от какого-то шума за закрытой дверью, подумал, что кошка. Встал с кровати, открыл, тут все и началось…

73-летний хозяин дома увидел несколько человек в комнате. Они рылись в вещах, явно что-то искали. А как только увидели сонного и ничего не подозревающего мужчину, подняли шум.

- Они запустили какие-то искры или фейерверки, я так и не понял, но было много огоньков. А потом бросились на меня, завалили и стали бить – они с улицы еще принесли деревянный черенок от лопаты и ударили им мне по голове так, что палка разлетелась в разные стороны, - рассказывает мужчина.

От черенка, которым били пожилых,остались лишь щепки.Фото: Виталий КАРНАУХ

Когда Владимир потерял сознание, негодяи направились в комнату 94-летней пенсионерки. Бабушку схватили и стали трепать, бить и задавать вопросы, где она прячет деньги.

- Милые, да что ж происходит, вы чего, сынки, - вопила в ту ночь старушка, терпя побои. Ее били по рукам, туловищу и голове, угрожали ножом.

В конце концов Мария Мефодьевна сдалась, сказала, что деньги лежат в шкафу. Пока один из преступников держал бабушку, другой переворачивал полки с одеждой, на одной из которой нашел платочек, в котором лежали сбережения пенсионеров – больше двухсот тысяч рублей, среди которых и пенсионные накопления, и президентская выплата в полсотни тысяч – подарок труженице тыла ко Дню Победы.

- Все деньги забрали, но медали не тронули, - продолжает Мария Оберемко. – Не понять только: забрали, а бить-то зачем?

Мария Оберемко со своим сыном Владимиром.Фото: Виталий КАРНАУХ

В крови и полуобморочном состоянии мать с сыном пролежали до утра – так велели разбойники. «Если выйдете из дома – только хуже будет», - заявил один из них, держа в руках сверток с «добычей».

- А мы и сами выходить не хотели, - вздыхает Мария Мефодьевна. - Боялись, что за углом дома они нас будут поджидать.

Когда рассвело, Владимир Иванович пошел к соседу и рассказал о произошедшем. Тот и уговорил его заявить о случившемся в полицию. Сразу же приехали правоохранители и медики. Марию Мефодьевну хотели забрать в стационар на лечение, но та отказалась, не захотела сына оставлять одного. «Вдруг опять придут», - заявила. Но с каждым часом ей становилось все хуже, поэтому на второй раз приехавшая скорая все же увезла женщину.

- Медсестра сказала, что дела с меня не будет, если не лечить, я и согласилась, - говорит труженица тыла.

А полицейские тем временем занялись поиском отморозков. Как сообщил корреспонденту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона, с места преступления изъяли нож, палку, а также следы обуви и пальцев рук.

- Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих местных жителей. Они были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД региона.

По данным источника «КП» в правоохранительных органах, на допросе 15-летний Данил и 17-летний Роман признались, что один из них не принимал участие в нападении, а находился на улице. Тут же выяснилось, что было и третье лицо – 19-летний Федор, житель Ростовской области, его сейчас разыскивают силовики. Кстати, самый младший из них состоит на учете в ОПДН.

Позже, по словам пострадавших, задержанных доставили вновь к дому пожилых станичников на следственный эксперимент. Здесь один из них и рассказал, что они проникли в жилище через окно, предварительно оторвав с него сетку.

Владимир Иванович показывает, как попали в дом злоумышленники.Фото: Виталий КАРНАУХ

- Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, инкриминируется часть 3 статьи 162 УК РФ – «Разбой», им грозит до 12 лет лишения свободы, - продолжили в пресс-службе ГУ МВД. В настоящий момент из полиции дело передали в Следственный комитет.

- В производстве Тимашевского межрайонного следственного отдела находится уголовное дело в отношении несовершеннолетних, совершивших разбойное нападение. Обстоятельства произошедшего уточняются, - прокомментировали «Комсомолке» в СУ СК РФ по краю.

ПО НАВОДКЕ ПРИШЛИ?

Как рассказал «Комсомолке» Владимир Оберемко, повод думать о том, что этот разбой был спланированным, есть.

- Незадолго до нападения у нас в доме работал мужчина – он занимался ремонтом. Втерся в доверие к маме, - рассказывает мужчина. – Она его и кормила, закрутками снабжала. Думаю, в один из моментов он и подсмотрел, где у нас деньги лежат.

Мария Мефодьевна и Владимир Иванович живут с оглядкой на вчерашний день.Фото: Виталий КАРНАУХ

Возможно, именно рабочий и сообщил об этом 19-летнему Федору, своему дальнему родственнику из Ростовской области. Но в любом случае точку в этом деле поставит следствие.

Сейчас же Мария Мефодьевна и Владимир Иванович живут с оглядкой на вчерашний день. Боятся спать, все кажется, что к ним вновь пожалуют незваные гости…