«Не могли дышать, боли были постоянные»: жительница Сочи рассказала о том, как вся ее семья заразилась коронавирусом

С каждым днем пациентов, поборовших коронавирус, становится все больше. По последним данным, из больниц выписали уже 1323 человека – их контрольные тесты показали отрицательный результат. В числе тех, кто сумел справиться с недугом, - семья медиков из Сочи. Две недели они провели в больнице. А теперь, когда все страшное позади, пара вместе с двумя дочерьми вернулась домой.

«Когда узнали, что тесты положительные, шока не было»

31-летняя Галина Егорова (имена и фамилия здесь и далее изменены – Авт.) сейчас в декрете. Дома она воспитывает двух дочек - 4-летнюю Машу и 2-летнюю Свету. 40-летний супруг женщины Олег работает в больнице (свою должность он попросил не указывать - прим.ред.) – именно он и заболел первым. Симптомы болезни у главы семейства появились еще в начале апреля. Все началось с легкого недомогания, которое почувствовали взрослые.

- Вечером 8 апреля у мужа поднялась температура, а уже на следующий день и у меня с дочками, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» 31-летняя Галина Егорова. – 9-го числа нам сделали тесты, а 10 апреля мы узнали результат – у меня и супруга подтвердился коронавирус. Как оказалось, Олег общался с коллегой, у которого выявили Covid-19, что и послужило поводом проверить мужа и нас.

После получения результатов у Галины с Олегом начали узнавать, можно ли их самоизолировать дома и проводить лечение под наблюдением медиков. Но поскольку у пары двое детей, к тому же под одной крышей с ними живет 29-летняя племянница, то было решено – госпитализировать всех и поместить в один бокс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="402" height="534" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/779729" frameborder="0"></iframe> В каждый бокс для перестраховки провели кислород.

- Помню, как за нами приехала скорая. Все сотрудники были в спецодежде. Дочки тогда спросили: «этот дядя космонавт, куда он нас повезет?!» - с улыбкой вспоминает женщина. – Нас в итоге положили в инфекционную больницу №2.

Сразу после госпитализации, всем членам семьи измерили температуру - она была в пределах 37,3-37,7. А еще сделали рентген грудной клетки в двух проекциях, взяли анализ крови из вены, мазки из носа и носоглотки на Covid-19 и биоматериал на грипп.

«Из-за жутких болей не могли спать»

- Болеть коронавирусом больно, вот прям очень больно. Ужасно ломило все тело, будто сводило мышцы. У меня температура поднялась до 38,6. И если при ОРВИ или гриппе после приема жаропонижающих становится легче, то в этот раз снижалась температура, но жуткие боли оставались, - рассказывает о симптомах коронавируса Галина. - Причем при высокой температуре у меня появлялась адская боль за грудиной. Она такая сильная, что было тяжело дышать. Вроде делаешь глубокий вдох, а воздуха не хватает. Помимо этого пропало обоняние и чувство вкуса – еда как вода. Что интересно нос дышит, насморка нет. Из-за болей мы не спали ночами, ходили раздраженные, злые.

Такое состояние у семьи длилось ровно четыре дня.

- В ночь на пятый день мы все смогли нормально поспать. Ломота в теле в один момент исчезла, - продолжает женщина. - Врачи приходили к нам утром и вечером, а к детям - еще и в обед. Нам измеряли температуру и пульс, слушали легкие. Лечили нас противорусными препаратами.

По словам Галины, старшая дочка, 4-летняя Маша, с самого начала чувствовала себя хорошо. Никакого кашля и затрудненного дыхания, лишь повышенная температура – 37,3.

4-летняя Маша, у которой положительный тест на коронавирус, во время осмотра у врача.

- В стационаре ей сделали рентген на всякий случай. И каково было наше удивление, когда врач сказала, что у Маши пневмония и положительный тест на коронавирус, - говорит «КП» - Кубань» сочинка. – Нам назначили лечение. На 5 или 6-й день поднялась температура до 39, но Маше она не мешала. Дочь по-прежнему была активной, играла, хорошо кушала. Никаких жалоб не было. Если бы снимок не сделали, неизвестно, во что вылилась бы эта бессимптомная пневмония.

А вот маленькой Свете повезло еще больше – иммунитет малышки оказался сильным. У нее никаких симптомов заболевания не было совсем, на самочувствие кроха не жаловалась. Единственное, что вызывало беспокойство врачей, – температура 37,2.

- Но тесты на коронавирус у нее оказались отрицательными, - говорит мама Светы. – Поэтому врачи на осмотре называли доченьку «лучом света в темном царстве».

«Коронавирус не религия, чтобы верить в него»

Контрольные анализы у всех заболевших взяли 19 и 21 апреля, то есть 10-й и 12-й день после госпитализации. 25-го числа стало известно, что у главы семейства и у старшей дочери Маши результаты отрицательные. В этот же день мужчину выписали из больницы, а 30 апреля – вернулись домой и все остальные.

Сейчас семья восстанавливается после болезни и набирается сил.

- Самое главное пить очень много воды! Я смогла осилить по 3 литра в день, но в идеале надо по 5 литров. Нехватку жидкости мне восполняли капельницами, - говорит Галина. - Вообще хочу сказать, что коронавирус является своего рода катализатором для обострения всех хронических заболеваний. У нас есть знакомые, которые находятся на ИВЛ лишь потому, что вирус не дает организму побороть осложнения. Многие пишут, что в январе-феврале переболели каким-то непонятным ОРВИ с такими же симптомами. Это наверняка был Covid-19. Это подтверждает информацию о том, что молодые и здоровые переносят инфекцию легко, а некоторые даже бессимптомно. Коронавирус - это не религия, чтобы верить или не верить в него. Это инфекция, которая очень коварна.

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