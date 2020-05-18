2020-05-18T18:17:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Анапские отельеры весело "похоронили" курортный сезон

В одном из отелей города, который не сможет открыться этим летом из-за отсутствия медлицензии, записали видео
Евгения ОСТРАЯ
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Представители туриндустрии надеются, что за две недели до лета эпидемия закончится. Фото: минкурортов КубаниПредставители туриндустрии надеются, что за две недели до лета эпидемия закончится. Фото: минкурортов Кубани
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Краснодарский край готовится принимать туристов. С 1 июня на курорте традиционно стартует сезон. Правда, реалии пандемии таковы, что в этом году властям пришлось принимать важное для всей индустрии решение с определенными оговорками. Откроются только те санатории, отели, гостиницы и детские лагеря, которые имеют медицинскую лицензию.

Но и они не питают больших надежд насчет состоятельности курортного сезона 2020. Коронавирус не оставляет пока берегов Черного моря, ежедневно плюсуя к статистике несколько десятков зараженных в регионе. Пандемия в разгаре. А желающих отдыхать в стенах санатория в защитных масках без возможности выйти в город или на любой пляж Анапы может вообще не быть.

- Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Парки, пляжи, набережные и так далее будут закрыты, если заражение людей не прекратится, - говорит глава минкурортов Кубани Светлана Балаева. - Каждый из этих объектов, прежде чем открыться, будет рассматриваться "под микроскопом".

Отельеры грустно шутят, записывая видео-пародию на актуальный нынче мем о танцующих гробовщиках.

Анапские отельеры пошутили, "похоронив" курортный сезон.

- Мы хороним курортный сезон, исполняем вот так вот ритуальный танец, льем слезы по неприехавшим туристам, - говорят они.

Но пользователи соцсетей призывают не торопить события и ждать. Все решат эти две недели до лета, надеются эпидемиологи.

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По данным Ассоциации туроператоров России, они имеют медицинскую лицензию, необходимую во время пандемии коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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