В Краснодарском крае свыше 140 отелей и санаториев смогут начать курортный сезон
Для всей туриндустрии курортного Краснодарского края приближается день "Ч". Причерноморские города дождались судьбоносного решения от властей. Вчера, 12 мая, глава Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что курортный сезон начнется традиционно 1 июня. Но не для всех.
– Только те, у кого есть медицинские лицензии. Для людей, приезжающих в санатории, основанием проезда будет наличие путевки. Отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт. Пляжи и общественные места будут закрыты. Туристы будут только на территории санаториев. Ответственность за это будет лежать на самом лечебном учреждении. Также нужно организовать шаттлы от вокзалов и аэропортов до мест оздоровления, чтобы люди передвигались централизованно. Кроме того, мы приняли решение, что курортный сбор до 1 января 2021 года взиматься не будет. Такую инициативу мы направили в ЗСК, – подчеркнул губернатор Краснодарского края.
Разумеется, не все, кто зарабатывает на размещении гостей курортов, имеют такие разрешительные документы. По данным Ассоциации туроператоров России, гостиниц и санаториев с медицинскими лицензиями 143: в Сочи - 65, в Геленджике - 26, в Анапе - 52. А с учетом здравниц в Горячем Ключе, Туапсинском районе и Темрюке, говорят в АТОРе, всего их наберется не больше 150.
- В Сочи такие санатории смогут разместить 40 тысяч туристов, - прогнозирует мэр курорта Алексей Копайгородский.
Вместе Роспотребнадзором они сейчас вырабатывают общие правила для отельеров в условиях пандемии. Пока будет сохраняться хоть малейшая угроза распространения коронавируса во время отдыха туристов, их придется неукоснительно соблюдать. Иначе отель, пусть и с медицинским персоналом в штате, рискует стать обсерватором прямо в разгар сезона. Об этом тоже предупредили на оперативном штабе вчера, 12 мая.
Власти Кубани не разрешили пока и прогулки по пляжам и набережным. Купаться на городских пляжах, будь то гости курортов или местные жители, запрещено.
Между тем, мэр Новороссийска заявил на официальной странице в соцсетях, что все 10 пляжей в городе-герое будут готовы к 1 июня, рассчитывая, что эпидемиологическая обстановка позволит жить на побережье по-старому.
ИСТОЧНИК KP.RU
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