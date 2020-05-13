2020-05-13T12:16:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодарском крае свыше 140 отелей и санаториев смогут начать курортный сезон

По данным Ассоциации туроператоров России, они имеют медицинскую лицензию, необходимую во время пандемии коронавируса
Евгения ОСТРАЯ
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Если в санатории будет выявлен заболевший, здравница станет обсерватором. Фото: минкурортов КубаниЕсли в санатории будет выявлен заболевший, здравница станет обсерватором. Фото: минкурортов Кубани
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Для всей туриндустрии курортного Краснодарского края приближается день "Ч". Причерноморские города дождались судьбоносного решения от властей. Вчера, 12 мая, глава Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что курортный сезон начнется традиционно 1 июня. Но не для всех.

– Только те, у кого есть медицинские лицензии. Для людей, приезжающих в санатории, основанием проезда будет наличие путевки. Отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт. Пляжи и общественные места будут закрыты. Туристы будут только на территории санаториев. Ответственность за это будет лежать на самом лечебном учреждении. Также нужно организовать шаттлы от вокзалов и аэропортов до мест оздоровления, чтобы люди передвигались централизованно. Кроме того, мы приняли решение, что курортный сбор до 1 января 2021 года взиматься не будет. Такую инициативу мы направили в ЗСК, – подчеркнул губернатор Краснодарского края.

Разумеется, не все, кто зарабатывает на размещении гостей курортов, имеют такие разрешительные документы. По данным Ассоциации туроператоров России, гостиниц и санаториев с медицинскими лицензиями 143: в Сочи - 65, в Геленджике - 26, в Анапе - 52. А с учетом здравниц в Горячем Ключе, Туапсинском районе и Темрюке, говорят в АТОРе, всего их наберется не больше 150.

- В Сочи такие санатории смогут разместить 40 тысяч туристов, - прогнозирует мэр курорта Алексей Копайгородский.

Вместе Роспотребнадзором они сейчас вырабатывают общие правила для отельеров в условиях пандемии. Пока будет сохраняться хоть малейшая угроза распространения коронавируса во время отдыха туристов, их придется неукоснительно соблюдать. Иначе отель, пусть и с медицинским персоналом в штате, рискует стать обсерватором прямо в разгар сезона. Об этом тоже предупредили на оперативном штабе вчера, 12 мая.

Власти Кубани не разрешили пока и прогулки по пляжам и набережным. Купаться на городских пляжах, будь то гости курортов или местные жители, запрещено.

Между тем, мэр Новороссийска заявил на официальной странице в соцсетях, что все 10 пляжей в городе-герое будут готовы к 1 июня, рассчитывая, что эпидемиологическая обстановка позволит жить на побережье по-старому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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