Вениамин Кондратьев о курортном сезоне во время коронавируса: санатории заработают, но туристов примут только по путевкам

12 Май 2020 2020-05-12T15:18:27+03:00

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На заседании оперативного штаба сегодня, 12 мая, глава Кубани Вениамин Кондратьев анонсировал начало курортного сезона с 1 июня. Но разрешат работать в период угрозы распространения коронавируса тем гостиницам, санаториям и отелям, у кого есть медицинские лицензии.

Снятие режима самоизоляции в Краснодарском крае: кому разрешат работать 00:00 00:00

- Такой санаторий сможет купировать и лечить людей в случае, если будет выявлен случай заражения в этот период, - сообщил губернатор во время прямого эфира с заседания штаба. - Но предприятия санаторно-курортной сферы смогут начать работу только в соответствии с регламентом, утвержденным Роспотребнадзором края.

Основанием для проезда гостя по территории Краснодарского края будет туристическая путевка. Приехать в край без уважительной причины по-прежнему нельзя.

Однако Вениамин Кондратьев уточнил, что начало курортного сезона состоится только при условии контролируемой эпидемилогической обстановки. Пока перечень предприятий, которые смогут возобновить работу уже сегодня, 12 мая, ограничен.

Карантин в регионе по-прежнему продолжает действовать до 23 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU