2020-05-12T15:18:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев о курортном сезоне во время коронавируса: санатории заработают, но туристов примут только по путевкам

Губернатор Краснодарского края сообщил, что 1 июня начнут работать отели, имеющие медицинскую лицензию
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Вениамин КондратьевВениамин Кондратьев
Изменить размер текста:

На заседании оперативного штаба сегодня, 12 мая, глава Кубани Вениамин Кондратьев анонсировал начало курортного сезона с 1 июня. Но разрешат работать в период угрозы распространения коронавируса тем гостиницам, санаториям и отелям, у кого есть медицинские лицензии.

Снятие режима самоизоляции в Краснодарском крае: кому разрешат работать

00:00
00:00

- Такой санаторий сможет купировать и лечить людей в случае, если будет выявлен случай заражения в этот период, - сообщил губернатор во время прямого эфира с заседания штаба. - Но предприятия санаторно-курортной сферы смогут начать работу только в соответствии с регламентом, утвержденным Роспотребнадзором края.

Основанием для проезда гостя по территории Краснодарского края будет туристическая путевка. Приехать в край без уважительной причины по-прежнему нельзя.

Однако Вениамин Кондратьев уточнил, что начало курортного сезона состоится только при условии контролируемой эпидемилогической обстановки. Пока перечень предприятий, которые смогут возобновить работу уже сегодня, 12 мая, ограничен.

Карантин в регионе по-прежнему продолжает действовать до 23 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае выписали более 10 тысяч протоколов за нарушение карантина
Заявления на прием в детские сады в Краснодаре будут собирать до 15 августа
В Сочи туристка получила травму по дороге с водопадов
В Анапе под колесами иномарки оказалась 12-летняя школьница
Вениамин Кондратьев о новороссийской элите, устроившей шашлык во время карантина: Нельзя жителям, значит, нельзя и чиновникам!
На Кубани уничтожили около 3 кг опасного сала
Вениамин Кондратьев о курортном сезоне во время коронавируса: санатории заработают, но туристов примут только по путевкам
Прием заявлений на поступление в детские сады Краснодара начнут с 1 июня
Возобновление движения «Ласточек» между Сочи и Краснодаром вновь откладывается
Андрей Алексеенко о бесплатных обсерваторах для въезжающих во время карантина: "Хорошо устроились!"
На Кубани водитель отечественного авто вылетел в канал
Мурат Кумпилов о снятии ограничительного режима: с 12 мая начали работать автомойки, рынки и ярмарки