2020-05-12T15:26:32+03:00
Общество

Санатории в Сочи могут принять 40 тысяч человек на отдых и лечение

Курортная отрасль готовится к возобновлению работы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Санатории Сочи готовятся к открытию. Фото пресс-службы мэрии СочиСанатории Сочи готовятся к открытию. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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Мэр Сочи оценил возможности санаторно-курортного комплекса города по приему туристов с начала календарного лета.

«В нашем городе есть 65 санаториев, которые имеют медицинскую лицензию с общей вместимостью около 40 тыс. человек. У нас есть большой запас времени, чтобы к 1 июня они все были готовы", - отметил Алексей Копайгородский на заседании регионального оперативного штаба 12 мая.

Мэр Сочи также сообщил ,что совместно с Роспотребнадзором сейчас вырабатываются требования и правила для санаториев, для того чтобы соблюсти все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.

Как ранее сообщалось, на заседании краевого оперштаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что с 1 июня в регионе начинают работать предприятия курортного комплекса, которые имеют медицинские лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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