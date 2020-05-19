В Адыгее после массового заражения на похоронах тесты на коронавирус сдали все жители аула

Большие похороны в ауле Бжедугхабль обернулись вспышкой коронавируса. В процессии, которая прошла в начале мая, приняли участие около 500 человек. Все они приехали из разных районов Адыгеи и Краснодарского края, нарушив режим самоизоляции.

- Прощались с уважаемым человеком, мы не могли не приехать, - таков был главный аргумент участников процессии.

Уже после похорон одной из старших женщин стало плохо. Тест определил наличие коронавируса, а когда она рассказала, что была на массовом мероприятии, эпидемиологи схватились за голову. Началось расследование. Выяснилось, что и до похорон во всем районе не очень-то и соблюдали режим самоизоляции.

В первые дни положительные тесты на коронавирус сдали около 70 человек из аула Бжедугхабль и его окрестностей. Счет контактных лиц каждого пошел на сотни. В Красногвардейском районе Адыгеи сразу же ужесточили карантинные меры, на въездах в населенные пункты выставили посты.

Количество заболевших коронавирусом в Адыгее резко пошло вверх. Если 14 мая было зафиксировано всего 5 новых случаев, то 15 мая их было уже 31, а 17-го 51. Красногвардейский район, где за все время выявлено уже 104 случая COVID-19, вырвался в лидеры по заболеваемости. С начала эпидемии в республике коронавирус обнаружили у 461 человека.

- Непростая эпидемиологическая ситуация складывается в Красногвардейском районе республики. За последние несколько дней коронавирус здесь диагностирован у десятков человек. Виной этому послужило грубое нарушение жителями режима самоизоляции и строгого запрета на участие в массовых мероприятиях, - рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, побывав в муниципалитете, и обрушился с критикой на местных чиновников.

Глава Адыгеи во время выезда в Красногвардейский район

Теперь тесты на коронавирус сдали все жители аула и близлежащих населенных пунктов. Отобрано уже более 3000 проб, под наблюдением медиков почти 300 жителей, которые контактировали с заболевшими. Началась массовая дезинфекция общественных мест. Закрылся автовокзал, прекратилось движение общественного транспорта.

- Необходимо в кратчайшие сроки устранить все недостатки. Руководство района, сельских поселений несут персональную ответственность за выполнение санитарно-эпидемиологических требований в каждом населенном пункте. При этом все жители должны понимать, что от соблюдения ограничительных мер зависит, прежде всего, здоровье населения республики, эпидемиологическая обстановка в целом и скорейший выход региона из режима самоизоляции, - заявил Мурат Кумпилов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Адыгее на похоронах коронавирусом заразились 12 человек, еще 200 в зоне риска

На похоронах собралось немало местных жителей, а также часть близких умершего прибыли из Краснодарского края. Через несколько дней один из них попал в больницу с коронавирусом. Тесты показали, что заражено еще как минимум 12 человек (подробности)