Последний звонок в Краснодарском крае 2020: будет ли проходить и когда состоится?

Из-за пандемии коронавируса в Краснодарском крае впервые в своей истории отменили ОГЭ для девятиклассников и перенесли ЕГЭ для одиннадцатиклассников. Выпускные для студентов вузов тоже рекомендовано провести онлайн. Но как будут проходить последние звонки для школьников?

С понедельника, 18 мая, для кубанских младшеклассников - учеников с 1 по 5 классы - начались каникулы. Четвертая четверть учебного года проходила в дистанционном режиме. Следующими отдыхать отправят учеников с 5 по 8 классы. Девятиклассники получат в аттестат итоговые оценки по предметам и покинут родные стены к 1 июня. Одиннадцатиклассников отпустят передохнуть перед ЕГЭ тоже к лету. Не исключено, что ЕГЭ-2020 в Краснодарском крае будут сдавать с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа. Точные даты определят соответствующими приказами.

При этом сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые намерены поступать в вузы. Остальным выставят итоговые оценки на основании годовых.

В минобре Краснодарского края готовятся объявить свое решение по выпускным и Последнему звонку.

- Мы получили рекомендации от федерального ведомства и готовим свои планы на этот счет с их учетом, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе министерства образования Кубани.

Очевидно, что традиционного прощания со школой в этом году не будет из-за пандемии коронавируса.

"КП"-Кубань" будет держать в курсе того, как в регионе планируют отметить окончание учебного года безопасно для здоровья детей.