2020-05-19T15:32:41+03:00
Общество

Последний звонок в Краснодарском крае 2020: будет ли проходить и когда состоится?

До 23 мая для школьников прозвенит последний звонок. Но, скорее всего, из-за пандемии коронавируса он станет лишь формальностью
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Региональный минобра готовит заявление на счет Последнего звонка и выпускныхРегиональный минобра готовит заявление на счет Последнего звонка и выпускныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Из-за пандемии коронавируса в Краснодарском крае впервые в своей истории отменили ОГЭ для девятиклассников и перенесли ЕГЭ для одиннадцатиклассников. Выпускные для студентов вузов тоже рекомендовано провести онлайн. Но как будут проходить последние звонки для школьников?

С понедельника, 18 мая, для кубанских младшеклассников - учеников с 1 по 5 классы - начались каникулы. Четвертая четверть учебного года проходила в дистанционном режиме. Следующими отдыхать отправят учеников с 5 по 8 классы. Девятиклассники получат в аттестат итоговые оценки по предметам и покинут родные стены к 1 июня. Одиннадцатиклассников отпустят передохнуть перед ЕГЭ тоже к лету. Не исключено, что ЕГЭ-2020 в Краснодарском крае будут сдавать с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа. Точные даты определят соответствующими приказами.

При этом сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые намерены поступать в вузы. Остальным выставят итоговые оценки на основании годовых.

В минобре Краснодарского края готовятся объявить свое решение по выпускным и Последнему звонку.

- Мы получили рекомендации от федерального ведомства и готовим свои планы на этот счет с их учетом, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе министерства образования Кубани.

Очевидно, что традиционного прощания со школой в этом году не будет из-за пандемии коронавируса.

"КП"-Кубань" будет держать в курсе того, как в регионе планируют отметить окончание учебного года безопасно для здоровья детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Обсерватор четыре звезды: сутки карантина для приезжих в Сочи обходятся бюджету в 1,6 тысячи рублей
ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции
В Сочи произошёл пожар в частном доме
Сразу семь улиц ремонтируют в горном поселке в Сочи
В Туапсе осудили участника ОПГ, который по заказу силой «отжал» участок у моря
На Кубани из-за засухи и заморозков погибли 45 тысяч гектаров озимых
РНКБ Банк выдал около 3 млрд рублей на реструктуризацию кредитов предприятий, пострадавших от ситуации с пандемией
В Краснодаре в 2021 году в районе Западного Обхода откроется школа на 1875 мест в одну смену
В Ейском районе местный житель убил топором знакомого
В Кущевском районе предприниматель реализовывал контрафактную спортивную обувь
В Курганинском районе женщина погибла под колесами легковушки
В Новороссийске мужчина незаконно проник в жилой дом
На Кубани порядка 540 миллионов рублей выделили на выплаты многодетным семьям
В Краснодаре мужчина сбыл 7 поддельных купюр номиналом в 5 тысяч рублей
Перекресток улиц Дзержинского и Кореновской реконструировали в Краснодаре