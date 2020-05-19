«Не получили ни копейки»: За что в Армавире возбуждено первое уголовное дело о невыплатах врачам

Публичное обращение армавирских медиков из-за недополучения надбавок, обещанных за работу с ковид-положительными пациентами, стало поводом для возбуждения уголовного дела. Расследованием халатности при начислении федеральных доплат врачам, медсестрам, фельдшерам и водителям скорых в городской больнице Армавира занялся отдел по особо важным делам.

- Сразу после обращения медиков следователи начали проверку и обнаружили причину недоплат, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому края. - Это произошло из-за допущенной халатности руководством больницы. Сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее прокурорская проверка в больнице зафиксировала ряд нарушений.

Обращение персонала Армавирской Скорой Помощи.Президент обещал дополнительные выплаты медикам связанные с нагрузкой по борьбе с короновирусом. Как же обстоят дела на самом деле.

- Администрация больницы не заключила допсоглашения к трудовым договорам с медперсоналом, работающим с больными коронавирусом. Положение об условиях и порядке установления выплат больницей было разработано только 14 мая, хотя должно было быть направлено до 24 апреля. Еще одним нарушением стало то, что лечебное учреждение не заключило с минздравом края соглашение о предоставлении субсидий, - сообщили в надзорном ведомстве.

Оказалось, что в положенный день надбавки медикам выплачены не были, а сами платежки в банк были направлены только 16 мая, а должны были гораздо раньше.

Сергей Смирнов. Фото: ЦРБ Армавир

Напомним, главный врач армавирской больницы был уволен в тот же день, как стало известно о нарушениях при начислении ковид-доплат медикам. Сейчас Сергей Смирнов числится еще и главным подозреваемым по делу о халатности.

Между тем, эту тему 19 мая обсуждали на совещании с президентом. Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам.

Деньги, от 25 до 80 тысяч рублей, должны получить все врачи, младший и средний медперсонал, водители "скорых". Но где-то средства не дошли, а где-то дошли, но не в том объеме, в каким изначально медикам обещал глава государства.

На совещании 19 мая Владимир Путин призвал не перекладывать ответственность на главных врачей. Сам документ, составленный в правительстве, на основании которого деньги и назначают, составлен недостаточно четко.

- Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, - сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что глааврачи итак работают "с утра до ночи".