2020-05-19T19:33:18+03:00
Происшествия

«Не получили ни копейки»: За что в Армавире возбуждено первое уголовное дело о невыплатах врачам

Следователи выясняют, кто и почему не оформил вовремя ведомости о начислениях персоналу больницы за работу с зараженными пациентами [видео]
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Медики пожаловались на нули в китанцияхМедики пожаловались на нули в китанцияхФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Изменить размер текста:

Публичное обращение армавирских медиков из-за недополучения надбавок, обещанных за работу с ковид-положительными пациентами, стало поводом для возбуждения уголовного дела. Расследованием халатности при начислении федеральных доплат врачам, медсестрам, фельдшерам и водителям скорых в городской больнице Армавира занялся отдел по особо важным делам.

- Сразу после обращения медиков следователи начали проверку и обнаружили причину недоплат, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому края. - Это произошло из-за допущенной халатности руководством больницы. Сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее прокурорская проверка в больнице зафиксировала ряд нарушений.

Обращение персонала Армавирской Скорой Помощи.Президент обещал дополнительные выплаты медикам связанные с нагрузкой по борьбе с короновирусом. Как же обстоят дела на самом деле.

- Администрация больницы не заключила допсоглашения к трудовым договорам с медперсоналом, работающим с больными коронавирусом. Положение об условиях и порядке установления выплат больницей было разработано только 14 мая, хотя должно было быть направлено до 24 апреля. Еще одним нарушением стало то, что лечебное учреждение не заключило с минздравом края соглашение о предоставлении субсидий, - сообщили в надзорном ведомстве.

Оказалось, что в положенный день надбавки медикам выплачены не были, а сами платежки в банк были направлены только 16 мая, а должны были гораздо раньше.

Сергей Смирнов. Фото: ЦРБ Армавир

Сергей Смирнов. Фото: ЦРБ Армавир

Напомним, главный врач армавирской больницы был уволен в тот же день, как стало известно о нарушениях при начислении ковид-доплат медикам. Сейчас Сергей Смирнов числится еще и главным подозреваемым по делу о халатности.

Между тем, эту тему 19 мая обсуждали на совещании с президентом. Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам.

Деньги, от 25 до 80 тысяч рублей, должны получить все врачи, младший и средний медперсонал, водители "скорых". Но где-то средства не дошли, а где-то дошли, но не в том объеме, в каким изначально медикам обещал глава государства.

На совещании 19 мая Владимир Путин призвал не перекладывать ответственность на главных врачей. Сам документ, составленный в правительстве, на основании которого деньги и назначают, составлен недостаточно четко.

- Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, - сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что глааврачи итак работают "с утра до ночи".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре 19 мая за нарушение карантина выписали еще 185 штрафов
«Россети Кубань» провели 19 тысяч подключений «на удаленке»
Путин потребовал от правительства не перекладывать вину за задержку «коронавирусных» доплат медикам на главврачей
За время работы через обсерватор в Сочи прошло более 2 тысяч человек
Вениамин Кондратьев: Все положенные выплаты медики Кубани получили в стопроцентном объеме
Обсерватор четыре звезды: сутки карантина для приезжих в Сочи обходятся бюджету в 1,6 тысячи рублей
ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции
В Сочи произошёл пожар в частном доме
Сразу семь улиц ремонтируют в горном поселке в Сочи
В Туапсе осудили участника ОПГ, который по заказу силой «отжал» участок у моря
На Кубани из-за засухи и заморозков погибли 45 тысяч гектаров озимых
РНКБ Банк выдал около 3 млрд рублей на реструктуризацию кредитов предприятий, пострадавших от ситуации с пандемией
В Краснодаре в 2021 году в районе Западного Обхода откроется школа на 1875 мест в одну смену
В Ейском районе местный житель убил топором знакомого
В Кущевском районе предприниматель реализовывал контрафактную спортивную обувь
В Курганинском районе женщина погибла под колесами легковушки
В Новороссийске мужчина незаконно проник в жилой дом
На Кубани порядка 540 миллионов рублей выделили на выплаты многодетным семьям
В Краснодаре мужчина сбыл 7 поддельных купюр номиналом в 5 тысяч рублей
Перекресток улиц Дзержинского и Кореновской реконструировали в Краснодаре