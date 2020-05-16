Главврача больницы на Кубани, где персонал пожаловался на COVID-недоплаты, уволили

Главный врач армавирской больницы, где медперсонал сообщил о недополучении выплат за тяжелую и опасную работу с зараженными коронавирусом пациентами, уволен. Сергея Смирнова убрали с поста по решению главы Кубани Вениамина Кондратьева.

- Комиссия минздрава Кубани, которая была отправлена в армавирскую больницу, еще работает. Но факты невыплат подтверждаются, - цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края слова вице-губернатора Анны Миньковой.

Выпускник ставропольской медакадемии Сергей Смирнов возглавлял больницу в Армавире с июня 2013 года. Он имеет несколько медицинских специализаций, включая сертификат по организации работы "Скорой помощи".

Напомним, врачи скорой помощи из Армавира пожаловались на то, что не получили обещанных выплат. Надбавки положены медикам, работающим с коронавирусными больными. Так максимальная сумма выплат врачам составляет 130 тысяч рублей, средний медперсонал должен получить по 75 тысяч, младший – 40 тысяч рублей. Медикам скорой помощи - по 74 тысячи, среднему персоналу – 37, водителям – по 25 тысяч рублей. В минздраве Краснодарского края организовали проверку по данному факту и выясняют, по какой причине врачи скорой помощи деньги не получили. Ведь деньги на выплаты медикам, работающим с COVID- 19, во все медучреждения региона отправлены.

К расследования причин нарушения прав медиков армавирской больницы, работающих с "ковид"-положительными пациентами, подключились прокуратура и следственный комитет.

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