«Пошла вон, у нас режим!»: В Анапе женщину с детьми не пустили в свой подъезд из-за отсутствия маски на лице

В Анапе между соседками по подъезду в одном из жилых комплексов на улице Лермонтова произошел конфликт из-за отсутствия защитной маски на лице одной из них. Пожилая женщина грудью встала на защиту входа в дом, боясь распространения заразы. Пересыпая отборным матом, она грозилась вызвать полицию на свою молодую оппонентку с детьми.

- Пошла вон! У нас масочный, у нас масочный..., - кричала поборница спецрежима в курортном городе.

Женщина, кому адресовались проклятия, снова и снова убеждала, что живет в этом доме. Инцидент она записала на свой мобильный телефон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="592" height="592" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/780306" frameborder="0"></iframe> В Анапе женщину не пустили с детьми в подъезд из-за отсутствия защитной маски на лице.

- Не пугайте детей, я здесь живу, - говорит голос за кадром.

К слову, в Краснодарском крае по-прежнему действует масочный режим и его послаблений власти пока не планируют. Но места ношения средств защиты четко оговорены санитарно-эпидемиологическими службами. Это все виды транспорта (включая такси), остановки, аптеки, магазины, вокзалы и организации, деятельность которых разрешена. За игнорирование требований властей можно схлопотать штраф. Но это не касается собственных подъездов или дворов.

- В соответствии с п.4 постановления № 129 от 13.03.2020 (с изменениями внесенными постановлением от 30.04.2020 года) на территории Краснодарского края введен «масочный режим». Это значит, что нужно соблюдать социальное дистанцирования (не менее 1 метра), а также использовать при входе и в местах массового пребывания людей медицинских масок (одноразовые, многоразовые), респираторов и иных заменяющих текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, - объясняет «КП» - Кубань» юрист агентства «Медицина и право» Екатерина Юрьева.

Между тем, гнев жителей курортных городов тоже можно понять. Обсерваторы переполнены гостями Краснодарского края. Их предупреждали, что приехав на Кубань в разгар пандемии коронавируса, они будут заключены на 14-дневный карантин.

Есть и те, кому правдами и неправдами удается проскочить санитарные кордоны. О своих "подвигах" во время эпидемии они сами рассказывают в соцсетях, вызывая агрессию местных жителей. Из-за роста числа заболевших в регионе закрыта большая часть предприятий. Тысячи людей вынуждены ждать, когда эпидемия пойдет на спад и они снова выйдут на работу, чтобы содержать свои семьи.