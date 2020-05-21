«Избил костылем и выгнал»: Жительница Кубани умерла от переохлаждения под забором чужого двора

59-летняя Раиса Меловая (имя и фамилия изменены – ред.) решила съездить в гости к своему давнему знакомому 61-летнему Алексею. От ее дома рукой подать – в соседний поселок, который находится в трех километрах. Но Раиса даже не предполагала, что их встреча окажется для неё последней.

- У Алексея часто собираются гости. Он любитель выпить. С Раисой они тоже в тот вечер «прикладывали на грудь», - делятся соседи.

Все начиналось хорошо: горячительные напитки, душевные разговоры. Но после большого количества выпитого алкоголя между знакомыми произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку. Алексей схватил костыль, с которым пришла Раиса, и стал колотить её. Женщина не могла сопротивляться, и просто лежала на полу, закрыв голову руками. Затем хозяин выгнал гостью на улицу.

- Я сказал, что не хочу ее видеть и вытолкнул во двор, - рассказывал правоохранителям Алексей.

Искалеченная женщина не поехала ночью домой. Она легла на лавочку под забором, скрючившись от боли. И не проснулась. Утром ее обнаружили прохожие и вызвали скорую.

- У женщины были ушибы головы. Также сломана рука и ребро. Мы констатировали смерть и вызвали полицию, - сказали фельдшеры.

Но оказалось, что Раиса скончалась не от побоев, а от переохлаждения – такое заключение сделал судмедэксперт. В ту ночь были заморозки. Сейчас по факту гибели женщины следователи проводят проверку.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Также решается, будут ли приняты какие-то меры по отношению к мужчине. Стоит отметить, что он уже был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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