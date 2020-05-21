Губернатор Краснодарского края о курортном сезоне: отдохнуть "дикарем" не получится

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 6 июня, ослабив ограничения с 23 мая только внутри городов и районов Кубани.

Въехать в регион без уважительной причины будет по-прежнему нельзя.

- Сейчас все санатории и отели с медицинскими лицензиями, по предварительным данным их 175, начали подготовку к курортному сезону. Пока эпидемиологическая обстановка позволяет нам начать его с 1 июня, - сообщил губернатор Кубани на оперативном штабе по коронавирусу.

Вениамин Кондратьев: карантин в Краснодарском крае продлеваем до 6 июня 00:00 00:00

Отдохнуть "дикарем" не получится. Частные мини-гостиницы, кемпинги, палаточные лагеря пока под запретом.

- Только при наличии турпутевки гость Краснодарского края не будет помещен в обсерватор на 14 дней, - пояснил Вениамин Кондратьев.

Пока, по рекомендациям Роспотребнадзора, пляжи, набережные, парки и вся развлекательная инфраструктура курортов находится под запретом. Но не исключено, что вопрос с открытием объектов, ради которых едут туристы, решится уже "с колес".

- Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Парки, пляжи, набережные и так далее будут закрыты, если заражение людей не прекратится, - говорит глава минкурортов Кубани Светлана Балаева. - Каждый из этих объектов, прежде чем открыться, будет рассматриваться "под микроскопом".

А пока туриндустрия курортов Кубани наводит внутренний лоск и приводит в порядок арендованные пляжи, получая ценный и уникальный опыт работы во времена пандемии.

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