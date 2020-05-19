2020-05-19T11:28:58+03:00
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Какие здравницы Краснодарского края готовы принять с 1 июня 2020 года: в минкурортов назвали санатории, которые ждут отдыхающих

Мы выяснили, какие здравницы Краснодарского края готовы принять туристов с 1 июня 2020 года
Евгения ОСТРАЯ
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В списке профильного ведомства - 175 санаторией с медлицензиями. Фото: минкурортов Краснодарского краяВ списке профильного ведомства - 175 санаторией с медлицензиями. Фото: минкурортов Краснодарского края
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Краснодарский край готовится принимать туристов. С 1 июня на курорте традиционно стартует сезон. Правда, реалии пандемии таковы, что в этом году властям пришлось принимать важное для всей индустрии решение с определенными оговорками. Откроются только те санатории, отели, гостиницы и детские лагеря, которые имеют медицинскую лицензию.

Минкурортов Кубани было поручено составить перечень таких санаторно-курортных организаций.

- Предварительно их 175 на всем побережье Черного и Азовского морей, - рассказали "КП" - Кубань" в ведомстве. - Это 45 385 номеров и 94 491 мест.

Однако не исключено, что этот список будет пополняться. Впереди почти две недели эпидемических наблюдений и важных властных решений, связанных с инфекционной обстановкой.

Пока, по рекомендациям Роспотребнадзора, пляжи, набережные, парки и вся развлекательная инфраструктура курортов находится под запретом. Но не исключено, что вопрос с открытием объектов, ради которых едут туристы, решится уже "с колес".

- Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Парки, пляжи, набережные и так далее будут закрыты, если заражение людей не прекратится, - говорит глава минкурортов Кубани Светлана Балаева. - Каждый из этих объектов, прежде чем открыться, будет рассматриваться "под микроскопом".

А пока туриндустрия курортов Кубани наводит внутренний лоск и приводит в порядок арендованные пляжи, получая ценный и уникальный опыт работы во времена пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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