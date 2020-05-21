Во дворе краснодарских многоэтажек, что стоят на улице Российской, вечером 20 мая было неспокойно, хотя ничто не предвещало беды. Семейство Приходько – муж, жена и трехлетний сынишка – возвращались из магазина с пакетами с продовольствием домой. Проходя мимо детской площадки, решили на пару минут задержаться – тишина, вокруг – ни души, да и почему бы свежим воздухом перед крепким сном не подышать?

Мальчик сразу же отправился в долгожданное маленькое путешествие по игровым элементам, а Сергей с Ксенией (его родители) присели на лавочку. Тут же подтянулся десяток спортсменов, видимо, на вечернюю тренировку.

- Какие молодцы, что занимаются, - говорила в тот вечер Ксюша своему мужу, на что тот согласился в ответ.

Сергей достал из пакета маленькую баночку пива, открыл и сделал глоток. Один из качков заметил это и вмиг прибежал к молодой паре.

В Краснодаре спортсмен избил отца трехлетнего ребенка за глоток пива.

- Как дикарь стал орать, приблизился к моему лицу настолько близко, что я чувствовал его дыхание, - рассказал Сергей Приходько корреспонденту «КП»-Кубань». – И очень грубо сказал мне убрать пиво. Я согласился, но возмутился, мол, кто он такой, чтобы так со мной разговаривать. Поставил баночку на лавку, хотел встать, но мужчина меня толкнул.

Сергей упал на землю, а тот принялся его колотить. По словам пострадавшего, спортсмен ударил его несколько раз по лицу, спине и ногам. Силы были, кончено, не равны…

В следующие минуты «на подмогу» прибежали с площадки его друзья, окружили супругов и стали их обзывать.

- Ксюшу вообще схватили, а потом оттолкнули. Говорили, что мы алкаши, как можем пить при ребенке, - продолжает пострадавший глава семейства. – Но самое ужасное, что все это видел мой сын.

Спортсмен нанес телесные повреждения Сергею.

После потасовки спортсмены собрали вещи, сели в машину и уехали. На их футболках, как уверяет Сергей Приходько, была надпись «Проект Екатерина». В тот же вечер Ксения нашла страницы этого проекта в соцсетях – написала парням, чтобы извинились, а иначе будут обращаться в полицию.

- Реакции на сообщение не было никакой, - продолжает пострадавший. – Они вообще удалили свои странички. Но мы успели сделать скриншоты, судя по постам, это какое-то боевое объединение, у них даже своя идеология есть.

21 мая мужчина снял побои, делом теперь занимаются правоохранители.

- В полицию Краснодара обратился местный житель с сообщением о том, что во дворе многоэтажного дома на улице Российской неизвестный молодой человек нанёс ему телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы опросили заявителя. С его слов, он находился на территории площадки и нёс в руках бутылку спиртного напитка, к нему подошёл неизвестный молодой человек, который занимался спортом с друзьями на дворовой площадке и стал предъявлять претензии по поводу наличия в руках алкоголя, после чего нанёс ему несколько ударов. После конфликта молодой человек и его приятели скрылись в неизвестном направлении. По данному факту проводится проверка, - прокомментировал «Комсомолке» официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Напомним, ранее неизвестные утроили массовую драку со стрельбой в Краснодаре.