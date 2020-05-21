2020-05-21T17:50:47+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев: Гостиницы в Краснодарском крае откроем во второй половине июня

Если, конечно, позволит эпидемиологическая ситуация
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Виталий КАРНАУXФото: Виталий КАРНАУX
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Гостиницы Краснодарского края могут открыться во второй половине июня. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев во время рабочей встречи с Владимиром Путиным.

Вениамин Кондратьев: мы готовы ко второму этапу ослабления карантина

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- Если позволит эпидситуация откроем гостиницы во второй половине июня, ближе к июлю. Посмотрим на динамику. К нам приедут отдыхающие со всей страны и нам важно то, как они себя чувствуют, - сказал губернатор.

- Нужно понять, как люди будут бронировать номера, с какого времени, если вы придете к выводу, что гостиницы можно открыть. - отметил Владимир Путин. – Я думаю, что на эту тему вы еще поговорите с главным санитарным врачом.

Карантин в Краснодарском крае продлен до 6 июня. А с 1 июня планируется открыть санатории, имеющие медицинские лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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