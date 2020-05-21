Вениамин Кондратьев: Гостиницы в Краснодарском крае откроем во второй половине июня

Гостиницы Краснодарского края могут открыться во второй половине июня. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев во время рабочей встречи с Владимиром Путиным.

Вениамин Кондратьев: мы готовы ко второму этапу ослабления карантина 00:00 00:00

- Если позволит эпидситуация откроем гостиницы во второй половине июня, ближе к июлю. Посмотрим на динамику. К нам приедут отдыхающие со всей страны и нам важно то, как они себя чувствуют, - сказал губернатор.

- Нужно понять, как люди будут бронировать номера, с какого времени, если вы придете к выводу, что гостиницы можно открыть. - отметил Владимир Путин. – Я думаю, что на эту тему вы еще поговорите с главным санитарным врачом.

Карантин в Краснодарском крае продлен до 6 июня. А с 1 июня планируется открыть санатории, имеющие медицинские лицензии.