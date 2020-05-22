2020-05-22T10:49:42+03:00
Происшествия

На Кубань обрушились ливни с грозами

На данный момент в Краснодарском крае подтоплений нет
Евгения СОРОКА
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Дожди прогнозируют до 24 мая.Дожди прогнозируют до 24 мая.Фото: Евгения ГУСЕВА
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После рекордно засушливой весны на Кубань обрушились ливни с грозами. Долгожданные дожди идут практически во всех районах Краснодарского края - с вечера 21 мая без зонта из дома не ходят почти все жители региона. Продолжаются ливни и утром. Бонусом служат грозы, которые в прямом и переносном смысле разряжают обстановку.

Стоит сказать, о непогоде синоптики и спасатели говорили заранее. По их сообщениям, антициклон на Кубань принесет не только осадки, но и похолодание. Кроме того, усилится ветер — его скорость в отдельных районах достигнет 22 метров секунду. А в долинах рек, низинах ожидаются локальные подтопления. За обстановкой внимательно следит МЧС.

- На данный момент на территории Краснодарского края подтоплений нет, - сообщают в ведомстве.

Контролируют ситуацию и в Сочи. Все службы города-курорта перевели в режим повышенной готовности.

- В последнюю декаду мая прогнозируются обильные осадки от 30 до 60 миллиметров, - сообщил начальник городского управления гражданской обороны и защиты населения Вадим Снегирев. - Аварийно-спасательные отряды находятся в режиме постоянной готовности. Проверена работоспособность более 100 сиренно-речевых установок и 50 автоматических гидрологических комплексов.

Стоит сказать, что продлится дождливая погода, по прогнозам синоптиков, недолго - пару дней. Но это может стать маленьким спасением для Краснодарского края. Из-за дефицита осадков весной на Кубани прогнозируется засуха.

- Мы видим, что есть недостаток влаги в почве для растений. Наиболее ярко это проявляется на озимых культурах. Тем более, когда наступил важный период – колошение озимой пшеницы, - уточняет начальник отдела агрометеорологии краевого гидрометцентра Лидия Чернышенко.

Сейчас региону нужны проливные дожди. Пока количество выпавших осадков не сможет решить проблему. Но надежда на ливни еще есть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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