2020-05-22T15:21:55+03:00
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Дело чиновника, выписавшего пропуск девочке с астмой во время карантина, отправили снова в суд

Апелляция в Краснодаре вернула материалы на пересмотр
Евгения ОСТРАЯ
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Сергея Плахотного снова будут судитьСергея Плахотного снова будут судить
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Дело о незаконном оформлении пропуска для семьи с больным ребенком во время карантина отправили на пересмотр. Щербиновский районный суд Краснодарского края вновь соберется, чтобы оценить действия замглавы Сергея Плахотного.

- Материалы переданы для пересмотра дела в первую инстанцию, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - В нем есть процессуальные недочеты.

Напомним, замглавы Щербиновского района Сергей Плахотный приехал для проверки карантинного поста ранним утром, 4 апреля. Ему рассказали, что ночью на въезде в район "гаишники" остановили машину.

Семья из двух женщин и ребенка ехала из Москвы в Ейск. На Кущевском посту, при въезде на Кубань, им выписали транзитный пропуск. Но к тому времени, как они достигли границ следующего района, Щербиновского, действие его закончилось.

- В глаза этих людей невозможно было смотреть. Мама показала мне медсправку с диагнозом девочки, сказав, что она астматик, - давал показания в суде Плахотный. – У меня самого дочь такого же возраста. Они измученные в машине уже несколько часов провели, ночевали в ней.

Чиновник под свою ответственность выписал им пропуск до Ейска. И этим, по мнению эпидемиологических служб, строго нарушил карантинное законодательство. На Плахотного завели дело об административном правонарушении с отягчающим обстоятельством – он был при исполнении своих служебных полномочий. В этом случае замглавы грозит штраф, как должностному лицу, от 50 до 100 тысяч рублей. Суд первой инстанции счел диагноз девочки - астма - весомым аргументом для прекращения разбирательства. Плахотный, по мнению Фемиды, действовал в исключительных обстоятельствах, в буквальном смысле, спасая жизни.

Но, судя по решению, Краснодарского краевого суда, это еще не конец истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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