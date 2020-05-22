Росгвардейцев, которые вытащили из реки в Сочи девушку, наградят

Несколько отрядов из Росгвардейцев в Сочи патрулируют территорию. Они следят за тем, чтобы люди во время карантина просто так не слонялись по городу. И если увидят кого, подходят, и просят вернуться домой. Вот в том день и трое рядовых Росгвардии Саркис Сафарьян, Мурат Тлехас и Джабраил Гаджиев обходили вверенный им участок в Адлерском районе Сочи. Ходили и следили за порядком в районе памятника трём солдатам, что недалеко от устья реки Мзымта.

- Идем, а по рации передают, что по течению реки плывет женщина, просят нас помочь, - рассказывает Джабраил Гаджиев. - Мы тут же кинулись к реке.

Девушка барахталась в воде и бурным течением ее уносило все дальше и дальше.

- Помоги-и-и-и-и-те, - сначала кричала она, а потом, оставшись без сил, просто боролась со стихией.

Среди рек, которые впадают в Чёрное море, Мзымта считается самой длинной и полноводной. Весной, в период таяния снегов в горах она становится очень бурной, уровень воды поднимается примерно на 5-10 метров. Неслучайно даже название реки переводится с языка горцев как «бешеная».

- Когда мы подбежали к берегу, увидел, что голова женщины постоянно скрывается под водой. Ее несло ближе к середине реки. На раздумье не оставалось ни секунды, - продолжает росгвардеец. - Честно, не думал ни о чем. В голове пульсировала только одна мысль - спасти женщину.

Джабраил первым нырнул в бурный поток - не снимая формы, прямо в берцах. Только повытаскивал из карманов деньги и мобильник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/780402" frameborder="0"></iframe> В Сочи росгвардейцы спасли тонувшую в реке девушку.До прибытия сотрудников скорой медицинской помощи и МЧС росгвардейцы оказали девушке необходимую помощь

- Хотя я плохой пловец, ходил в бассейн только в раннем детстве, но доплыл быстро и попытался схватит женщину, - рассказывает 21-летний росгвардеец, который приехал служить в Сочи из Белореченска.

Сильное течение не давало Джабраилу ухватиться за тонущую даму, он тянул к ней руки, но потом относил его в сторону. В этот момент подоспел другой боец – Саркис Сафарьян. Он подплыл к сослуживцу и она вместе добрались к женщине, схватили ее под руки и, борясь с потоком воды, поплыли к берегу, где уже Мурат Тлехас вытаскивал всех троих на сушу. Так, общими усилиям, парни и вытащили девушку из воды.

Росгвардейцы рассказали подробности о спасении девушки из бурной Мзымты в Сочи. Скрин из видео пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

По его словам, спасенная была в шоковом состоянии. Как она оказалась в воде, росгвардейцы спросить не успели, так как приехала скорая и увезла ее.

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