Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 24 мая 2020: на работу вышли полмиллиона человек, общественный транспорт ходит в привычном режиме

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 24 мая. Со вчерашнего дня кубанская столица зацвела новой жизнью – на более семи с половиной тысяч предприятий и организаций смогли распахнуть двери для своих клиентов (разумеется, с соблюдением требований Роспотребнадзора). Полмиллиона работников вышли на свои места. Заработали многие парикмахерские, салоны красоты, СПА-салоны, автомойки, химчистки, магазины непродовольственных товаров.

Общественный транспорт вернулся в привычный ритм жизни – теперь маршрутки, троллейбусы, трамваи и автобусы ходят с утра до вечера. Пригородный транспорт также вернулся к докарантинному графику.

Желтые пропуска в Краснодаре теперь отменены, однако сохраняют действия красные – передвигаться между муниципальными образованиями Кубани можно только по красному пропуску.

К слову, также закрытыми для посещения остаются общественные места – парки, скверы, набережные, рестораны и кафе (работают только на вынос). Прогулки разрешены только с соблюдением полутораметровой дистанции, при этом масочный режим на Кубани пока еще сохранен.

Число заболевших коронавирусом в Краснодаре на утро 24 мая составляет 1192 человека, что на 29 человек больше, чем днем ранее.

Напомним, карантин в Краснодарском крае продлен до 6 июня.