Искали всю ночь: На Кубани квадроциклиста смыло бурным потоком реки

Стихия, разбушевавшаяся в Мостовском районе Краснодарского края, унесла жизнь человека. Напомним, 23 мая в предгорьях на юге региона резко опустилась температура, а затем пошел снег. Сыпал, правда, недолго. Как только воздух стал теплее, снежные хлопья перешли в дождь, из-за чего местные речки превратились в бурные потоки.

В тот самый момент в поселке Псебай в раи оне гостевого дома «Климовскии замок» у берега была компания людей. В какой-то момент один из мужчин заметил, как квадроциклиста смыло сильным течением в реку. Причем унесло его за считанные минуты. Знакомые, которые приехали вместе с ним, бросились на его поиски. Сами мужчины не здешние, дорог не знают, потому за помощью обратились к местным жителям и спасателям.

Бурный поток воды уносит квадроциклиста.

- Нужна помощь в поисках! Срочно! Кто может выехать на место с собои - берите с собой непромокаемую одежду, фонари! - появились сообщения в соцсетях.

Поиски начались вечером, когда еще было светло. Но с каждым часом искать становилось все сложнее. Для тех, у кого опыта в подобных работах не было, - это еще и опасно.

На квадроциклисте были штаны Вейдерсы, в которых сложно находиться в бурной речке.

Позже стало известно, что в 1,5 километрах от первоначального места поиска нашли смытый течением квадроцикл, однако его хозяина отыскали лишь утром. Тело обнаружили казаки неподалеку от поселка Перевалка.

- Никакой помощи уже не требуется, мужчина найден, к сожалению, он погиб, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» один из участников поисков Сергей.

Сейчас на место выехали скорая и правоохранители.

Погибшему было 40 лет, он - житель Армавира. По некоторым данным, мужчина решил помыть свой квадроцикл в реке, течение которой не казалось бурным. Но очень быстро ее уровень стал подниматься и хозяин внедорожника не сумел вовремя выбраться. Кроме того, на нем были «штаны-вейдерсы». Это полукомбинезон для ловли рыбы вброд, который сделан из специального материала. В них невозможно плавать. Не исключено, что мужчине не удалось снять их и из-за этого он не смог выплыть из реки.

- Вчера были на Лабе, живем в поселке Псебай, видели своими глазами, какая сейчас река, она огромная, черная, течение очень сильное, нет ни одного острова. На дамбе даже берега посмывало, - описывает разбушевавшуюся реку жительница Мостовского района Татьяна.

ВАЖНО!

Сейчас в Мостовском районе идет дождь. Синоптики не спешат обнадеживать - осадки будут продолжаться ближайшие два дня. Ливни могут спровоцировать увеличение подъема воды в реках. Жителей просят быть осторожными и по возможности воздержаться от прогулок к водоему.