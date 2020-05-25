2020-05-25T12:43:37+03:00
Происшествия

Пассажиров рейса Сочи-Москва задержали в Домодедово за драку на борту

По факту произошедшего конфликта правоохранители проводят проверку [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: кадр из видеоФото: кадр из видео
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Как ранее сообщала «Комсомолка», инцидент произошел вечером в воскресенье, 24 мая, на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву. В 15:10 авиалайнер поднялся в воздух, сам полет проходил в штатном режиме. Как только самолет приземлился в аэропорту Домодедово, между двумя пассажирами произошла потасовка.

Как выяснилось, во время стоянки воздушного судна и подготовки людей к высадке один из мужчин облокотился на кресло, задев сидящего в нем гражданина. На этой почве между ними произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

- Как я поняла, все произошло из-за какой-то глупости. Один из мужчин, по всей видимости, торопился. Практически сразу после посадки он вскочил и направился к выходу, - рассказывает «КП» - Кубань» одна из пассажирок Марина П. - Между рядами он шел быстро, задевая сидящих людей. Один человек ему сказал «Поосторожнее!». В итоге тот начал повышать тон, а через секунду началась ругань.

- Их всячески пытались утихомирить бортпроводники, но это особо не помогала. Да, в салоне были мужчины, - добавляет Марина. - Правда, те двое так агрессивно вели, что остальные находящиеся там просто побоялись к ним подходить - еще отхватят не за что.

Пассажиры подрались на борту самолета, следовавшего рейсом Сочи-Москва..

- Командир самолета вызвал наряд полиции. Правоохранители задержали двоих авиадебоширов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

- Сотрудники линейного управления МВД России доставили в дежурную часть двух граждан 35 и 19 лет. Их отправили на медицинское освидетельствование, сейчас отдел дознания по данному факту проводит проверку, - добавили в пресс-службе ведомства.

Видео драки в самолете Сочи-Москва Видео: https://teleg.run/livesochi.

ИСТОЧНИК KP.RU

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