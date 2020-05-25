Положение о конкурсе «Мисс май 2020»
1.Конкурс — соревнование между физическими лицами женского пола для жительниц Краснодара, достигшими возраста 18 лет. Акция проводится в сообществе «Комсомольской правды» - Кубань» в ВКонтакте: https://vk.com/kp.kuban в сроки, указанные в п.2 настоящих Правил. Акция не является лотереей или азартной игрой.
2. Конкурс проводится в два этапа:
а) Фото участниц принимаются до 25 мая 2020 года.
б) Голосование на странице сообщества: https://vk.com/kp.kuban с 25 мая 2020 года по 29 мая 2020 года.
2.1. Результаты конкурса подводятся 29 мая 2020 года в 19:00.
3. Задание Конкурса:
Участницам конкурса необходимо отправить свою фотографию в полный рост или портрет, также информацию о себе (ФИО, возраст, ссылка на аккаунт в соцсетях).
4. Определение Победителей.
В сроки, указанные в п. 2.1. правил, организатор определяет победителя с учетом соблюдения требований, указанных в п. 3 настоящих правил. Победителем признается физическое лицо, получившее наибольшее число голосов.
Итоги Конкурса и имя победителя публикуются на сайте kuban.kp.ru в сроки, указанные в п. 2.1. настоящих Правил. Организатор уведомляет Участников Конкурса о присуждении им победы путем публикации соответствующего информационного сообщения. По итогам конкурса выявляется один победитель.
5. Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
6. Иные положения:
6.1. Факт участия в конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.
6.2.Участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением могут использоваться и распространяться Организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от участников дополнительного разрешения.
6.3. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными.
6.4. Организатор обязуется:
6.5.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.
6.5.2. Организатор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением.
6.5.3. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.6. Организаторы вправе снять участника конкурса с голосования в случае выявления технической накрутки или неэтичного поведения.
6.7. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку персональных данных такого Участника и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий трое суток с даты поступления информации.
ИСТОЧНИК KP.RU