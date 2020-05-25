Положение о конкурсе «Мисс май 2020»

1.Конкурс — соревнование между физическими лицами женского пола для жительниц Краснодара, достигшими возраста 18 лет. Акция проводится в сообществе «Комсомольской правды» - Кубань» в ВКонтакте: https://vk.com/kp.kuban в сроки, указанные в п.2 настоящих Правил. Акция не является лотереей или азартной игрой.

2. Конкурс проводится в два этапа:

а) Фото участниц принимаются до 25 мая 2020 года.

б) Голосование на странице сообщества: https://vk.com/kp.kuban с 25 мая 2020 года по 29 мая 2020 года.

2.1. Результаты конкурса подводятся 29 мая 2020 года в 19:00.

3. Задание Конкурса:

Участницам конкурса необходимо отправить свою фотографию в полный рост или портрет, также информацию о себе (ФИО, возраст, ссылка на аккаунт в соцсетях).

4. Определение Победителей.

В сроки, указанные в п. 2.1. правил, организатор определяет победителя с учетом соблюдения требований, указанных в п. 3 настоящих правил. Победителем признается физическое лицо, получившее наибольшее число голосов.

Итоги Конкурса и имя победителя публикуются на сайте kuban.kp.ru в сроки, указанные в п. 2.1. настоящих Правил. Организатор уведомляет Участников Конкурса о присуждении им победы путем публикации соответствующего информационного сообщения. По итогам конкурса выявляется один победитель.

5. Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

6. Иные положения:

6.1. Факт участия в конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

6.2.Участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением могут использоваться и распространяться Организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от участников дополнительного разрешения.

6.3. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными.

6.4. Организатор обязуется:

6.5.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.

6.5.2. Организатор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением.

6.5.3. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.6. Организаторы вправе снять участника конкурса с голосования в случае выявления технической накрутки или неэтичного поведения.

6.7. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку персональных данных такого Участника и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий трое суток с даты поступления информации.