2020-05-26T14:54:04+03:00
Происшествия

Задушил, а после - помогал искать тело: в Сочи за зверское убийство учительницы музыки осудят ее мужа

Мужчина так инсценировал исчезновение супруги, что несколько недель морочил голову волонтерам [фото]
Евгения СОРОКА
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За расправу над супругой ему грозит до 15 лет тюрьмы.За расправу над супругой ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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Эта жуткая история произошла 16 августа 2019 года в Хостинском районе Сочи. Тогда в соцсетях волонтеры и просто неравнодушные распространяли ориентировку на пропавшую 45-летнюю Светлану Баблидзе. Об исчезновении женщины первым сообщил супруг.

- Внимание, пропал человек, прошу, помогите найти! - писал 47-летний Константин у себя на странице. - Последний раз ее видели рядом с магазином «Мастерок». После этого телефон выключается, и никакой связи с ней нет.

Куда могла направиться Светлана, изображавший горе мужчина ответить не мог. Но с первых дней негодяй активно участвовал в ее поисках. В течение нескольких недель он пытался вести волонтеров по ложному следу. Его обман мог сработать, но в ночь на 1 сентября истерзанное тело женщины обнаружили на дне оврага в селе Красная Воля. На место приехали следователи и эксперты. Лишь взглянув на несчастную, они заявили - тело пролежало около двух недель. Причем видно, что умерла она насильственной смертью. Женщину задушили.

Женщину искали несколько недель, но живой найти ее не удалось.

Женщину искали несколько недель, но живой найти ее не удалось.

Тогда завели уголовное дело, начались разбирательства, но в итоге под подозрением оказался лишь один человек - ее супруг, который последним видел Светлану. Позже «актера» раскусили - мужчина сознался в содеянном.

- По версии следствия, в августе 2019 года мужчина был вместе со своей 46-летней супругой в машине в районе одного из пляжей Хостинского района, - рассказывают в прокуратуре Краснодарского края.

В какой-то момент между супругами вспыхнула ссора. Мужчина разозлился и начал душить Светлану. Через минуту она уже не дышала. Когда обвиняемый понял, что натворил, решил избавиться от тела. Несчастную он вывез в лес и сбросил в овраг глубиной 40 метров. А после, как ни в чем не бывало, заявился к правоохранителям с заявлением о пропаже любимой жены.

Светлана работала преподавателем музыки в детском саду.

Светлана работала преподавателем музыки в детском саду.

Никто из родных и предположить не мог, что расправился со Светланой ее муж. Как говорят знакомые, пара жила душа в душу. Супруги даже работали вместе - выступали на банкетах, вечеринках, юбилеях и свадьбах. Помимо этого Светлана была еще и преподавателем музыки в детском саду.

По результатам проведенных следственных действий установлена его причастность к убийству - мужчину заключили под стражу. Во время следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

Расследование проведено территориальным отделом СКР по Краснодарскому краю.

В итоге дело передали в Хостинский районный суд Сочи и оно сейчас слушается. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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