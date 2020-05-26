На Кубани ребенок-инвалид остался с братом на улице, потому что их отца задержали за нарушение карантина

Это случилось в станице Варениковской Крымского района. 45-летний Владимир Бублик вышел на прогулку с сыновьями 8-ми и 10-ти лет (по просьбе родителей их имена не разглашаются – Авт.). В тот момент, когда мужчина остановился около детской площадки, к нему подошли двое полицейских. Как объясняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю, около 19:00 наряд патрульно-постовой службы обнаружил в сквере местного жителя.

- Гуляя с детьми в сквере, он нарушил действующий режим карантина, - говорят в краевом главке.

Обычно в таких случаях люди отделываются предупреждением. Но злостного, по мнению правоохранителей, нарушителя решили задержать и зачем-то доставить в отделение, а не просто выписать протокол и отпустить. Когда мужчину начали уводить, он поспешил напомнить о своих детях, попросил набрать номер супруги, чтобы она приехала и забрала их. Но стражи правопорядка на просьбу многодетного отца не отреагировали - под плач ребят увели мужчину. Этот момент заснял на мобильник сам 8-летний мальчик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/781340" frameborder="0"></iframe> Рыдающие дети остались одни на улице, когда их отца задержали за нарушение карантина.

В это время мимо проходили школьники - они поспешили к детям, у которых началась истерика. Ребят с трудом удалось успокоить. А еще взяли номер мамы детей и позвонили ей, сообщив, что ребятня осталась одна на улице.

- Я в тот момент была дома. Слышу звонок, смотрю – незнакомый номер. Поднимаю трубку, а мне совершенно незнакомые ребята говорят «Вашего мужа забрала полиция, дети плачут. скажите адрес, мы привезем их», - вспоминает тот звонок 42-летняя Лариса Бублик. – Я им сказала, чтобы они шли по улице, а я побежала им навстречу. Пока летела к детям, все было как в тумане. Бесконечно благодарю подростков за то, что они не прошли мимо. Но, если бы их рядом не оказалось, что было бы с детьми?

У Ларисы до сих пор не укладывается в голове случившееся.

Обычно отец катался на велосипеде с детьми около дома, но в тот вечер продлил прогулку до парка.

- Понимаете, наш 10-летний сын имеет инвалидность, он с рождения аутист. У ребенка мышцы очень слабо развиваются. Поэтому врачи рекомендуют ему давать регулярную посильную физическую нагрузку. Недавно мы научили его кататься на велосипеде – сын стал более крепким, - добавляет «Комсомольской правде» - Кубань» Лариса. - Поэтому папа каждый вечер устраивает детям велопрогулку. Правда, раньше они катались вокруг дома, а тут решили продлить поездку до центрального парка.

Когда Лариса отвела сыновей домой и оставила под присмотров взрослых, сама поехала в полицейский участок.

- Как только моему супругу сообщили о нарушении режима, муж извинился и сказал, что немедленно вернется с детьми домой. Но полицейские начали настаивать, чтобы он сказал свои данные, муж отказался – это, по всей видимости, и есть «агрессивное поведение», как выразилась в МВД, - продолжает Лариса. - Когда я зашла в участок, то увидела тех сотрудников, что увели моего мужа. Я подошла и прямо задала им вопрос: почему моих детей оставили одних? На что я услышала: «А что, я должен был делать?». Но ведь можно было связаться со мной, можно было отвезти их к дому. В итоге полицейский добавил – «Ну напишите на меня жалобу».

Что и решила сделать Лариса. Вместе с юристом Алексеем Глуховым из правозащитной организации «Апология протеста», она подготовила заявление – одно она подала в прокуратуру, второе – собирается отвезти следователям в районный центр.

На мужа составили два протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 «Нарушение режима самоизоляции» и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Крымский районный суд уже назначил мужчине штраф в размере 1 тысячи рублей за каждое из нарушений.

- Мы согласны признать вину и заплатить штраф, но сотрудники полиции тоже должны нести ответственность за то, что оставили наших детей одних, - говорит Лариса.

Тем временем, в ГУ МВД по краю добавляют:

- Действиям сотрудников МВД дадут правовую оценку.