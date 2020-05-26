2020-05-26T16:40:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Прокуратура Кубани проверит полицейских, задержавших мужчину, который был с двумя детьми

После того, как нарушителя увели, двое его сыновей остались одни
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Василий ХОДАРЕВФото: Василий ХОДАРЕВ
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Прокуратура Краснодарского края организовала проверку правомерности действий сотрудников полиции, которые задержали мужчину за нарушение карантина, оставив детей на улице одних. Напомним, все произошло вечером, когда Владимир Бублик вышел на велопрогулку со своими сыновьями. Обычно они катаются около дома, но в этот раз решили продлить поездку до парка. На обратном пути, когда семья возвращалась домой, их встретили стражи порядка.

- По предварительным данным, на требования сотрудников полиции предъявить документ, удостоверяющий личность, и проследовать к патрульному автомобилю гражданин ответил отказом, оказав сопротивление, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Поэтому правоохранители доставили его в отдел, чтобы установить личность, и составить протокол. Правда, сотрудники в форме проигнорировали детей, оставив их одних на улице.

- Во время проверки оценим действия сотрудников полиции на предмет оставления малолетних детей в общественном месте без их законного представителя, - добавляют в прокуратуре региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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