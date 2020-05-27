Подготовка к Параду Победы в Краснодаре в 2020 году: когда начнется и как будет проходить

Новой датой проведения Парада Победы в Краснодаре в 2020 году в честь 75-летия заявлено 24 июня. Вчера, 26 мая, об этом на совещании с Минобороны объявил президент Владимир Путин.

- 24 июня - это дата, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, - отметил Владимир Путин.

Тем самым событие, которое пришлось отложить из-за угрозы распространения коронавируса, не потеряет своей ценности.

Точных дат начала подготовки к Параду в честь 75-летия Великой Победы в мэрии Краснодара пока не называют. Но к разработке праздничной программы уже приступили.

О том, как будут проходить репетиции, "КП" - Кубань" расскажет в следующих публикациях.

Напомним, в День Победы, 9 мая, все торжества проходили без массового скопления людей. Однако краснодарцам удалось увидеть воздушную часть парада. Вот как это было.