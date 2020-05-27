2020-05-27T11:58:37+03:00
Общество

Подготовка к Параду Победы в Краснодаре в 2020 году: когда начнется и как будет проходить

Начинать подготовку к Параду Победы в Краснодаре в 2020 году необходимо уже сейчас
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Репетиции Парада должны начаться в ближайшее времяРепетиции Парада должны начаться в ближайшее времяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Новой датой проведения Парада Победы в Краснодаре в 2020 году в честь 75-летия заявлено 24 июня. Вчера, 26 мая, об этом на совещании с Минобороны объявил президент Владимир Путин.

- 24 июня - это дата, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, - отметил Владимир Путин.

Тем самым событие, которое пришлось отложить из-за угрозы распространения коронавируса, не потеряет своей ценности.

Точных дат начала подготовки к Параду в честь 75-летия Великой Победы в мэрии Краснодара пока не называют. Но к разработке праздничной программы уже приступили.

О том, как будут проходить репетиции, "КП" - Кубань" расскажет в следующих публикациях.

Напомним, в День Победы, 9 мая, все торжества проходили без массового скопления людей. Однако краснодарцам удалось увидеть воздушную часть парада. Вот как это было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В городе Саянске, отказавшемся вводить карантин, коронавирусом не заболел никто! В чем секрет?
Месяц назад мэра, решившего не закрывать парикмахерские и детсады, сочли рисковым «ковидодиссидентом». Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин приехал в этот город - посмотреть, не случилась ли тут эпидемия [фото]
Новости 24
В Крымском районе завершили первый этап по вводу в эксплуатацию нового участка «Троицкого группового водопровода»
В Сочи устроили свадьбу на пляже во время карантина
На Кубани шестилетний ребенок несколько дней проходил с пулей в подбородке
От коронавируса в Сочи скончался 74-летний житель города
Крупнейший Дворец культуры под Краснодаром вскоре предстанет в новом образе
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 27 мая 2020 года: число заболевших COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 мая 2020 года увеличилось на 80 человек
Более 300 раз волонтеры Кубани бесплатно довезли врачей
На Кубани с начала 2020 года отремонтировали 106 многоэтажек
На борт сухогруза RIO, который выбросило на берег под Новороссийском, снова сделали платный вход
На Кубани местный житель угнал машину друга, чтоб отвезти домой своих знакомых
Для жильцов общежития по улице Дзержинского администрация Краснодара приобрела еще 10 квартир
В Краснодаре товаровед украла из кассы магазина 80 тысяч рублей
В центре Сочи продолжается активная реконструкция набережной пляжа Ривьера
СК организовал проверку по информации о задержании мужчины на детской площадке в Крымском районе
На Кубани разработают программу по поддержке ИЖС
Спор по адыгейской соли: В Краснодаре компанию заставили сменить этикетку запатентованного товара
Не отвечает требованиям Роспотребнадзора: В Славянском районе закрыли рынок
Режим никто не отменял: В Краснодаре 26 мая за нарушение карантина оштрафовали 143 человека
Новый детсад на Гидрострое будет готов до конца 2020 года
25 мая в Краснодаре 55 приезжих отправили в обсерваторы
В Сочи более 600 детей получили в подарок мобильные телефоны
Прокуратура Кубани проверит полицейских, задержавших мужчину, который был с двумя детьми
На Кубани дольщики 199 долгостроев получили ключи от квартир
Атаман Долуда: всенародное признание делает «Комсомольскую правду» информационным флагманом страны
Жители России после нерабочих дней увеличили число покупок почти на 20%
На Кубани охранник фермы украл 4 поросят