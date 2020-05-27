У нас есть свой пухляш. Жители Геленджика записали музыкальный клип о провале курортного сезона

Несколько дней отделяют жителей курортных городов в Краснодарском крае от начала благодатного сезона. 1 июня на побережье Черного и Азовского морей традиционно возвращалась жизнь. Мини-катера бороздили водную гладь, вызывая восторг многочисленных туристов на борту. А из уютных кафешек на берегу доносился манящий запах шашлыка. Но теперь это только воспоминания. Такого краткое содержание нового музыкального клипа на актуальную нынче тему.

- ...вирус вырубил всю нашу страну! - не очень умело, по поет под музыку популярной некогда молодежной группы "Фактор 2" Анастасия Бузоверя из Кабардинки.

Настя творит в модном жанре музыкального стеба и не стесняется при этом своих форм.

К слову, это не первый сигнал бедствия, раздающийся с черноморских берегов. Отельеры в шутку уже "хоронили" курортный сезон, записав пародию на мем о танцующих гробовщиках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/781583" frameborder="0"></iframe> Жители курортов Краснодарского края записали музыкальный клип о провале курортного сезона.

- Мы хороним курортный сезон, исполняем вот так вот ритуальный танец, льем слезы по неприехавшим туристам, - говорят они.

Но пользователи соцсетей призывают не торопить события и ждать. Все решит жаркое лето, надеются эпидемиологи.