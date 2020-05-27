Вениамин Кондратьев: В бюджет недополучим 30 миллиардов, но все обязательства перед людьми выполним

Вениамин Кондратьев принял участие в 38-й сессии ЗСК. Встреча парламентариев и политиков прошла в дистанционном формате. В ходе обсуждения сложившейся на Кубани из-за пандемии ситуации, губернатор заявил, что краевая казна в этом году недополучит 30 миллиардов рублей. В связи с этим уже в июне будет произведен перерасчет расходов.

– Но все социальные обязательства перед людьми мы выполним, - решительно сказал Кондратьев, отметив, что что совместно с кубанским парламентом властям региона удалось принять решения о поддержке бизнеса. – Мы докапитализировали фонды поддержки бизнеса, дали льготы на 4,5 млрд рублей, отсрочки по платежам, а это сумма до 10 млрд рублей.

Вениамин Кондратьев также напомнил, что край выплатил по три тысячи рублей на каждого ребенка, где родители потеряли работу. В целом, по словам губернатора, объем поддержки населения составил 18,5 млрд рублей.

На сессии парламентарии также поддержали инициативу Кондратьева о введении налогового режима для самозанятых. Благодаря этому малый бизнес, работающий сам на себя, сможет себя легализовать, ведь в период пандемии именно эта категория граждан пострадала наиболее сильно.

– Сколько из них стало на учет как безработные? Это был единственный способ получить помощь от государства. Мы должны дать им возможность выйти из тени, работать в белую, – заключил губернатор.