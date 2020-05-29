Гомофоба осудили на 12 лет строгача за двойное убийство на Кубани

В Краснодарском крае завершилось судебное разбирательство по громкому двойному убийству 7 января 2019 года. Двое пожилых мужчин - 70-летний Владимир Дубенцов и его 64-летний сожитель Николай Галдин - были найдены в собственном доме в поселке Ильском зверски растерзанными.

Свидетелей преступления не было. Дружбу с "странными" соседями никто не водил. Но следователям удалось найти убийцу. 23-летний Александр Фет-Оглы признался в преступлении на первом же допросе. Он рассказал, как засиделся в компании пенсионеров за рюмкой другой в Рождественскую ночь. И не помнил, когда здесь же в гостях уснул.

- Утром кто-то из пожилых мужчин начал делать ему недвусмысленные намеки на секс, - рассказал "КП" - Кубань" источник, осведомленный о ходе следствия. - И он накинулся на него с кулаками. А когда в комнату вошел второй, то он избил и его до смерти.

Гомофобия стала основным мотивом преступления. Ведь из нищего дома пенсионеров не унесли даже их скромную пенсию в десяток тысяч рублей.

В интернете кто-то даже написал, что Фет-Оглы - местный казак с героическим прошлым ликвидатора крымского наводнения. Но районный казачий атаман эту информацию резко опроверг.

Александра посадили на 12 лет. Но приговор в законную силу не вступил

- Я уже написал гневное письмо за то, что причислили его к казакам, - заявил "КП" - Кубань" Александр Дедов. - Во-первых, он с уголовным прошлым, во-вторых, ему во время наводнения было 16 лет. Кто его пустил бы туда?

Атаман добавил, что им (казакам) глубоко безразлично, кто в районе гей, а кто нет.

- Мы просто живем по законам божьим, - подытожил он.

Зато срок за кражу из квартиры Фет-Оглы, действительно, уже мотал. Несмотря на столь юный возраст.

Потерпевшей по уголовному делу признана двоюродная сестра погибшего Владимира Дубенцова Елена. Именно она 10 января первой вошла в дом на улице Пролетарской, где произошло двойное убийство.

- Мы позвонили Лене, потому что накануне выпал снег, а следов у дома никаких не было, - рассказывали соседи Владимира и Николая. - Значит, никто не выходил оттуда уж пару дней как.

Следователи позже описали картину, которая предстала глазам женщины.

- У одного из них была размозжена голова тяжелым предметом, другого - несколько раз ударили чем-то острым по шее, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - После осмотра помещения и трупов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Потом выяснится, что преступник пытался замести следы, имитируя поджог. Но пламя по какой-то причине так и не разгорелось, оставив только страшные следы на теле одной из жертв.

Много лет назад одна из жертв убийцы - Владимир искал того, кто скрасил бы его одинокую жизнь. Николай откликнулся.

- У Владимира никогда не было семьи, - продолжают соседи. - А Коля приехал, по-моему из Каневского района. У них, действительно, были ...почти романтические отношения.

Владимир работал учителем начальных классов пока не ушел с работы "по инвалидности".

Односельчане, конечно, такой союз не приветствовали. Но достоинства каждого из этой странной пары не умоляют. Николай вел быт идеально. В домишке, хоть и стареньком, всегда царили чистота и уют.

Примечательно, что пару лет назад убитый Владимир Дубенцов обращался в администрацию Северского района за улучшением жилищных условий.

- Положено ли членам семьи умерших ветеранов-инвалидов переселение из ветхого жилья? Отец умер, не дождавшись переселения, теперь жду я, его сын, - задавал он насущный вопрос через местную газету.

Государственное обвинение на процессе поддерживал главный прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

- Суд счел преступление доказанным и наказал Фет-Оглы на 12 лет колонии строгого режима, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Но приговор пока не вступил в законную силу.