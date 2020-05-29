«Эти рукописи считались утраченными»: житель Сочи рассказал, как у него оказался украденный дневник Пушкина

В Сочи полицейские отыскали редчайший рукописный дневник Александра Сергеевича Пушкина. Его хранил дома 51-летний ценитель творчества поэта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/781960" frameborder="0"></iframe> В Сочи найден редчайший дневник Александра Пушкина.

Мужчина с удовольствием показывал жемчужину своей коллекции гостям и оценивал ее в миллион долларов. Но 24 мая артефакт исчез вместе с бывшей сожительницей хозяина квартиры 39-летней Кариной К. Женщину нашли по отпечаткам пальцев и задержали в тот же день по «горячим следам». Свою вину она признает полностью.

Этот дневник Пушкина считался утраченным Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

– Я знаю, что это редкая рукопись. Мы некоторое время были сожителями, потом он пригласил меня в гости выпить, я решила взять ее. Он мне рассказывал, что она очень дорогая. Я хотела ее продать, потому что мне очень нужны были деньги – проблемы со здоровьем у матери, ребенок находится в больнице, – рассказала Карина.

Страницы похищенного дневника Пушкина Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Женщина призналась, что рассчитывала найти коллекционеров и продать дневник за три миллиона долларов, но точную стоимость артефакта не знала.

Страницы похищенного дневника Пушкина Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Владелец рукописи оказался тезкой Пушкина. Александр рассказал, как у него появился этот дневник.

Страницы похищенного дневника Пушкина Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

– Этот уникальный предмет считался утраченным. Дневник содержит 174 страницы рукописей. Благодаря должному и кропотливому поиску он был найден мной, идентифицирован, было произведено много экспертиз, в результате чего мы получили ценный материал для изучения жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина. Получается, что мы как государство стали обладателями многих утраченных страниц Пушкина, которые до сих пор не опубликованы. В процессе изучения эта книга находилась у меня дома и была похищена, – говорит Александр и благодарит сотрудников уголовного розыска за работу.

Страницы похищенного дневника Пушкина Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

А бывшей сожительнице мужчины грозит реальный срок.

- По данному факту следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - отмечают в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Сочи из пентхауса московского бизнесмена украли рукопись Пушкина стоимостью 75 млн рублей

Казалось бы, сюжет печальный, но чему тут удивляться? Люди расходятся, обиды остаются. Если бы ни одно "но". Пропавшая барышня в качестве сувенира прихватила с собой не драгоценности и даже не деньги, а культурное достояние всего русскоязычного народа - рукопись Александра Сергеевича Пушкина (подробности)