2020-05-29T15:20:43+03:00
Общество

Положение о проведении викторины «Трансформируй это!»

ПАО «Ростелеком» совместно с Краснодарским филиалом «Комсомольская правда» запускает викторину «Трансформируй это!»
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В понедельник, 1 июня, ПАО «Ростелеком» совместно с Краснодарским филиалом «Комсомольская правда» запустит викторину «Трансформируй это!» для знатоков прогрессивных технологий и любителей высоких скоростей. Участником викторины может стать любой желающий, достигший возраста 16 лет. Приняв участие в этом конкурсе, наши читатели и те, кто только собирается ими стать, смогут блеснуть своими знаниями, узнать любопытные факты, а также научится отлично ориентироваться в цифровых сервисах национального провайдера и получить призы от ПАО «Ростелекома».

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения викторины от ПАО «Ростелеком» «Трансформируй это!»

1.2. Организаторами конкурса является Краснодарский филиал АО ИД «Комсомольская правда».

2. Участники конкурса

2.1 Участником викторины может стать любой желающий, достигший возраста 16 лет.

3. Сроки и порядок проведения викторины

3.1 Для участия в конкурсе лица не моложе 16 лет должны пройти тест-викторину, опубликованную на сайте «КП». Участникам необходимо правильно ответить на вопросы викторины по темам и в сроки, установленные данным Положением:

Мой дом – моя крепость с 01.06.2020 г по 07.06.2020 г.

Кино и сериалы с 08.06.2020 г. по 14.06.2020 г.

Образовательные платформы с 15.06.2020 г. по 21.06.2020 г.

Телевидение (спорт, хобби) с 22.06.2020 г. по 28.06.2020 г.

3.2 Среди всех участников, прошедших испытание и давших правильные ответы на вопросы викторины, будет выбрано 4 победителя. Выбор победителей будет осуществлен в июле 2020 года.

3.3 Для определения победителей будет создан список всех участников викторины. Победителей выберут организаторы из числа участников конкурса, правильно ответивших на все вопросы тест-викторины. Если число участников, ответивших на все вопросы правильно и в сроки, установленные данным Положением, будет более 4, победителями станут те, кто дал правильные ответы раньше других участников. Время ответа на вопрос тест-викторины автоматически фиксируется на сайте КП.

3.4. Участие в викторине подтверждает согласие гражданина на обработку его персональных данных.

4. Призовой фонд

4.1 Победители получают подарки и подписки на бесплатное пользование сервисами ПАО «Ростелеком».

5. Итоги конкурса

5.1 Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.kuban.kp.ru

не позднее 15.07.2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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