Виновник крупного ДТП в Сочи, в котором пострадали 9 туристов, за решетку не сядет

Эта жуткая авария произошла год назад. 9 июня 2019 года на пересечении улиц Старообрядческой и Таврической в Адлере столкнулись два экскурсионных автобуса. Как стало известно позже, в аварии пострадали 26 человек, трое из них дети. Большинству оказали помощь на месте, однако некоторых пассажиров с серьезными травмами госпитализировали.

Тогда 49-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter рассказывал, что ехал по своей полосе, а второй автобус с туристами двигался по другой.

- Тот автобус ушел под знак и я его не заметил, - сразу после ДТП пытался объяснить столкновение мужчина. - Мы вроде оба ехали не быстро, но удар получился сильным.

Когда же следователи начали разбираться, то обвинения предъявили именно шоферу Mercedes. Суд, в свою очередь, принял версию СК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/713784" frameborder="0"></iframe> В Сочи столкнулись 2 автобуса.

- Установлено, что утром 9 июня 2019 года водитель, управляя микроавтобусом, в котором находились пассажиры, двигался по улице Диброва в сторону Старообрядческой, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - При пересечении нерегулируемого перекрестка, водитель Mercedes-Benz Sprinter не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автобусу.

Обе машины столкнулись, после чего микроавтобус опрокинулся на правый бок и врезался в опору электрического освещения.

- В результате ДТП 9 пассажиров автомобиля Mercedes-Benz Sprinter получили тяжкий вред здоровью, - уточняют в суде.

На заседании, стоит сказать, мужчина полностью признал вину. В итоге его приговорили к 2,5 годам, но не лишения свободы, а ограничения.

- Водитель признан виновным ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - говорят в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Ему запрещено покидать место проживания с 22:00 до 06:00. Также он не сможет менять место жительства и вообще покидать Сочи.

Мужчина полностью признал вину.

Запрещено ему посещать и массовые мероприятия. А еще суд обязал его отмечаться в полиции.

Кроме того, Фемида удовлетворила гражданский иск одной из пострадавших. За причиненный моральный вред осужденный обязан выплатить 150 тысяч рублей.

Правда, пока приговор в законную силу не вступил.