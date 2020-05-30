«Требовал открыть дверь самолета»: Пассажир рейса Екатеринбург – Краснодар устроил пьяный дебош

Об инциденте стало известно утром 30 мая. Как сообщили в пресс-службе МВД России, на борту самолета, выполнявшего рейс Екатеринбург – Краснодар, пьяный житель Хабаровского края устроил дебош.

Мужчина ходил по салону воздушного судна и требовал от других пассажиров открыть ему дверь самолета. Он вел себя агрессивно и ругался, на замечания членов экипажа никак не реагировал.

Сразу же после приземления самолета сотрудники Линейного отделения полиции задержали хулигана. Его доставили в отделение полиции. В отношении него составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ.

Также отделением дознания Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ.

- Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, недавно, 24 мая, на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву. В 15:10 авиалайнер поднялся в воздух, сам полет проходил в штатном режиме. Как только самолет приземлился в аэропорту Домодедово, между двумя пассажирами произошла потасовка. Как выяснилось, во время стоянки воздушного судна и подготовки людей к высадке один из мужчин облокотился на кресло, задев сидящего в нем гражданина. На этой почве между ними произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

Тогда мужчин задержали. По факту произошедшего конфликта правоохранители проводят проверку.