2020-05-30T12:09:59+03:00
Происшествия

«Требовал открыть дверь самолета»: Пассажир рейса Екатеринбург – Краснодар устроил пьяный дебош

На мужчину завели уголовное дело [видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Об инциденте стало известно утром 30 мая. Как сообщили в пресс-службе МВД России, на борту самолета, выполнявшего рейс ЕкатеринбургКраснодар, пьяный житель Хабаровского края устроил дебош.

Мужчина ходил по салону воздушного судна и требовал от других пассажиров открыть ему дверь самолета. Он вел себя агрессивно и ругался, на замечания членов экипажа никак не реагировал.

Сразу же после приземления самолета сотрудники Линейного отделения полиции задержали хулигана. Его доставили в отделение полиции. В отношении него составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ.

Также отделением дознания Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ.

- Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, недавно, 24 мая, на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву. В 15:10 авиалайнер поднялся в воздух, сам полет проходил в штатном режиме. Как только самолет приземлился в аэропорту Домодедово, между двумя пассажирами произошла потасовка. Как выяснилось, во время стоянки воздушного судна и подготовки людей к высадке один из мужчин облокотился на кресло, задев сидящего в нем гражданина. На этой почве между ними произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

Тогда мужчин задержали. По факту произошедшего конфликта правоохранители проводят проверку.

На борту рейса Екатеринбург – Краснодар пьяный пассажир устроил дебош.Видео: МВД РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Контакт-центр «Ростелекома»расскажет, как сдать тест на коронавирус
В Белоглинском районе женщина украла портмоне с деньгами у местной жительницы
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра
В Кущевском районе новый спорткомплекс введен в эксплуатацию
В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес»
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 30 мая 2020 года: 34 пациента подключены к ИВЛ
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 30 мая 2020 года увеличилось на 82 человек
Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил сочинцев с Днем города
На Кубани рабочий спрятал в газовой колонке кусок сала в пакете
В Новороссийске кот застрял в воротах
«Мисс Май - 2020» стала 25-летняя тренер по плаванию Ольга Супрунова
Пострадало более 19 тысяч гектаров садов: Кубань из-за засухи и заморозков может лишиться урожая
Лимонно-имбирный ажиотаж прошел: на Кубани роста на продукты не зафиксировали
В Краснодаре 29 мая поймали 233 нарушителя карантина
Аэропорт Краснодара с 1 июня вновь будет работать круглосуточно
Голая фотосессия удалась: Краснодарку арестовали на трое суток
Фасад концертного зала в Краснодаре очистили от растяжек
Дороги вокруг Главной городской площади в Краснодаре отремонтировали на месяц раньше
«Орлёнок» отметит День детства большим онлайн-праздником
Поддержать социальных предпринимателей
Кубанские депутаты профильного комитета оценили состояние рукотворного «кубанского моря»
Курорт «Красная Поляна» в Сочи начнет поэтапно открываться с 6 июня
РНКБ подвел первые итоги реализации ипотечной госпрограммы со ставкой 6,5%
ВТБ выдает каждую вторую ипотеку в России под 6,5%