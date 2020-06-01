«Пушкин – не настоящий!»: украденный в Сочи «дневник поэта» писала женщина

Украденный любовницей жителя Сочи из его квартиры «дневник Пушкина» никогда не принадлежал поэту. В этом убеждены эксперты Института русской литературы РАН.

– На основании тех страниц, которые мы видели в Сети, мы можем совершенно спокойно и без всякого предубеждения абсолютно с научных позиций утверждать – это не рука Александра Сергеевича Пушкина. И, честно говоря, незнакомая рука. Возникла типичная ситуация, когда нам объявляют о находке нового Пушкина. Такое случается не так часто, но довольно регулярно, – говорит директор Пушкинского дома Валентин Головин.

Страницы похищенного дневника Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Об исчезновении редкого артефакта – рукописного дневника 19 века – в конце мая сообщил в полицию 51-летний житель Сочи по имени Александр. По отпечаткам пальцев правоохранители в тот же день нашли раритет и задержали бывшую сожительницу мужчины Карину. Потерпевший утверждал, что это настоящий дневник Пушкина, который считался утраченным и оценил его в миллион долларов.

– Этот уникальный предмет считался утраченным. Дневник содержит 174 страницы рукописей. Благодаря должному и кропотливому поиску он был найден мной, идентифицирован, было произведено много экспертиз, в результате чего мы получили ценный материал для изучения жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина. Получается, что мы и государство стали обладателями многих утраченных страниц Пушкина, которые до сих пор не опубликованы. В процессе изучения эта книга находилась у меня дома и была похищена, – говорит Александр о происхождении красной книжицы со стихами и иллюстрациями.

Страницы похищенного дневника Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

О том, что это уникальная вещь, он рассказывал некогда своей возлюбленной и так впечатлил ее, что та решила прихватить жемчужину коллекции мужчины после расставания.

– Я хотела ее продать, потому что мне очень нужны были деньги – проблемы со здоровьем у матери, ребенок находится в больнице, – пытается разжалобить полицейских Карина.

Страницы похищенного дневника Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Она рассчитывала выручить за дневник около трех миллионов долларов, продав его коллекционерам. Теперь же ей светит срок за кражу.

– Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщает официальный представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Страницы похищенного дневника Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

В полиции заявителю об ущербе в миллион долларов пока поверили на слово, но не исключено, что дневник отдадут на официальную экспертизу. Впрочем, Карине, она вряд ли поможет. Факт кражи чужого имущества она признает.

Этот дневник известен давно

Хранитель пушкинского рукописного фонда Татьяна Краснобородько говорит, что этот якобы утраченный дневник Александра Сергеевича объявился еще в 2010-м году, его подавали как настоящую сенсацию, которая перевернет представление о творчестве поэта. Его даже пытались продать за 1,8 миллиарда рублей! Но, по всей видимости, этот дневник писала женщина.

Страницы похищенного дневника Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

- По опубликованным снимкам мы изучали этот дневник первой трети 19 века. На одном из разворотов - карандашный портрет Байрона, видимо, скопированный с известной гравюры. Это совсем не пушкинская рука, он не перерисовывал фронтисписы, - объясняет эксперт.

Более того, обладатели артефакта выдавали за пушкинские три стихотворения из дневника, которые на самом деле написали Федор Туманский, однокашник Пушкина Алексей Ильичевский и Иван Козлов, переводивший Байрона.

- Там много такого любительства, столько нелепостей под таким сенсационным шатром, - говорит Татьяна Краснобородько.

В Пушкинском доме приглашают Александра из Сочи на подлинную экспертизу, чтобы попытаться установить настоящего автора красного дневника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Эти рукописи считались утраченными»: житель Сочи рассказал, как у него оказался украденный дневник Пушкина

- Получается, что мы как государство стали обладателями многих утраченных страниц Пушкина, которые до сих пор не опубликованы. В процессе изучения эта книга находилась у меня дома и была похищена, – говорит Александр (подробности)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Сочи из пентхауса московского бизнесмена украли рукопись Пушкина стоимостью 75 млн рублей

Казалось бы, сюжет печальный, но чему тут удивляться? Люди расходятся, обиды остаются. Если бы ни одно "но". Пропавшая барышня в качестве сувенира прихватила с собой не драгоценности и даже не деньги, а культурное достояние всего русскоязычного народа - рукопись Александра Сергеевича Пушкина (подробности)