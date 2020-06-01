Кубань встретила первых туристов: В номер – после дезинфекции рук

В Краснодарском крае стартовал курортный сезон. В этом году – он особенный. Отпуск в условиях пандемии коронавируса требует соблюдения определенных правил Роспотребнадзора. Поэтому заработали не все гостиницы и отели, а только санатории с медицинской лицензией – их на Кубани 201. А каждой здравнице есть аппараты ИВЛ и специальные боксы, в которые готовы отправлять заболевшего коронавирусом туриста, если такой вдруг будет. Но и отдыхающие могут приехать только со справкой о том, что у них нет COVID-19.

Как Курорты Краснодарского края встречают первых туристов 00:00 00:00

К одному из самых старых санаториев Сочи подъезжает минивен. Из него выходит женщина

Первые гости были приняты курортными городамиФото: Виталий ТИМКИВ

в нарядной цветастой блузке.

- Как же я обожаю этот санаторий, - говорит она, представившись. Женщину зовут Анна Крушинская, она сама из Москвы и приехала в сочинский санаторий уже не в первый раз. Еще до начала карантина в столице она предусмотрительно уехала в Сочи, сняла здесь квартиру и самоизолировалась на 2 месяца, а затем решила отдохнуть в здравнице.

Туристы тоже подготовилисьФото: Виталий ТИМКИВ

- Это чудесное место, - говорит пенсионерка. - Здесь такой воздух, отличное питание, персонал очень заботливый, да и медицинская помощь квалифицированная. Я много где бывала в жизни, но здесь мне нравится больше всего.

Все меры предосторожности соблюденыФото: Виталий ТИМКИВ

Пока она рассказывает о себе, заходим во двор, где среди пальм и зелени развернут медицинский шатер. Через него проходят все гости – здесь изменяют температуру, дезинфицируют руки туристы и персонал санатория заполняет медицинскую карту.

Персонал одет строго по требованиям РоспотребнадзораФото: Виталий ТИМКИВ

Азамату Акопову, который приехал из Санкт-Петербурга на поезде, здесь выдали медицинскую маску, измерили давление и отправили уже на стойку регистрации. Путевку ему еще в апреле предложили на работе. Азамат считает, что карантинные ограничения отпуску не помешают.

Все меры соблюденыФото: Виталий ТИМКИВ

- Это, конечно, несколько необычно - вот такой «отдых в маске». Но не думаю, что это сильно повлияет на качество моего отпуска. Соблюдать эти ограничения не так уж трудно. Буду спортом заниматься, раз пока на пляж нельзя, - говорит Азамат.

А вот в номер к Азамату нас не пустили.

- Все продезинфицировано, кроме гостей в номер никому нельзя, чтобы не занести заразу, - объяснила милая девушка на стойке регистрации.

В целом на летний сезон в санатории смотрят, скорее, со сдержанным оптимизмом, ожидая загрузки в последующие месяцы до 88%.

Море скрасит все ограниченияФото: Виталий ТИМКИВ

- В первый день к нам заехали 54 человека из разных регионов России, -наибольшее число их - из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. До конца недели приедет всего 112 человек, в том числе 20 детей,- говорит директор санатория Ольга Заславская. - Мы работаем в строгом соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, на территории санатория у нас масочный режим, в номерах дважды в день проводится уборка, пляж пока не открыт, но мы готовы, при первой необходимости, начать работу нашего аквапарка на территории.

Для полезного рациона все естьФото: Виталий ТИМКИВ

Всего в Сочи пока работают 34 из 65 санаториев, у которых есть медлицензия. Остальные рассчитывают включиться в работу в течение ближайших двух недель.

А вот таким пустым и безлюдным один из самых популярных санаториев в Геленджике не был за все свои 35 лет. Здравница на неделю ждет всего 200 человек, хотя номерной фонд рассчитан на 800. Сюда тоже везут гостей на минивенах, приезжают люди и на легковушках – это, в основном, жители Кубани. И со всех, кто заселяется, просят справку от отрицательном тесте на коронавирус.

- В этом месяце весь санаторий не будет заселен, - говорит директор здравнице Константин Димитриев. - Ожидаем 50% заселения. Все требования санитарных врачей мы выполнили, у нас безопасно.

Курорты ждут гостейФото: Виталий ТИМКИВ

Здесь тоже, прежде чем попасть к администратору, в специально отведенном помещении проверяют температуру, брызгают туристам на руки антисептки и выдают маску. Уже у стойки администратора нет привычных очередей. В прошлом году, когда стартовал сезон, людей привозили автобусами и они выстраивались в очереди на регистрацию. Сейчас все по-другому. На стойке сотрудников здравницы больше, чем в целом туристов в холле.

По всему санаторию висят объявления: «Дезинфекция помещений 4 раз в день по 40 минут, в это время внутрь никого не пускают». А в масках ходят все – начиная от швейцара, заканчивая директором здравницы.

Маска на лице - теперь обязательный аксессуарФото: Виталий ТИМКИВ

- Пляж пока закрыт, когда его откроют – пока не известно. Но когда это случится, попасть на него смогут только наши гости – люди со стороны, увы, не смогут купить абонемент, - говорит Константин Димитриев.

В столовой тоже нет никакого ажиотажа - здесь на смену шведской линии пришли индивидуальные заказы. То есть турист заранее предупреждает администратора, что ему подать на завтрак, обед или ужин.

- Мы знаем, что пляж закрыт, но лучше отдыхать и лечиться в санатории, чем сидеть дома в четырех стенах, - улыбается москвичка Татьяна Антоновна. В Геленджик она приехала на поезде вместе с 27-летней дочкой Викторией. – Отдыхать будем по максимуму - 14 дней! Я хотела сначала одна приехать, но дочь не пустила. Сказала, что со мной поедет.

Лечебные ванныФото: Виталий ТИМКИВ

Мать и дочь встретили на санаторной машине и привезли в здравницу. Всего в первый день лета в санаторий заселились 30 человек заехали.

В Анапе тоже встречали первых гостей. Всего вчера сюда приехали около 100 туристов. А в целом в июне ждут около 3000 человек.

А вечером во многих здравницах для немногочисленных туристов устроили концерты. Правда, посмотреть выступления отдыхающие смогли только с балконов своих номеров.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Работа в убыток

И с каким настроением встречают «первых ласточек» отельеры?

- Что мы ждем от сезона? На сегодняшний момент ожидания колеблются от «так и не начнётся», до «будет провальным», - говорит Председатель правления ассоциации отельеров АМОС Валентина Богданова. - Июнь, однозначно, по проценту загрузки вряд ли выдаст достойные показатели. Тому причиной и транспортные проблемы, ведь не из всех городов летают самолёты или ходят поезда. Также настороженность многих граждан нашей страны не позволит им приехать на отдых в первые даты открытия. Плюс – масса вопросов для самих гостей, связанных с получением справок об отсутствии коронавируса, и требования властей о тотальной закрытости объектов размещений – всё это не сильно способствует тому, чтобы гости всё-таки приехали. Но при всём при этом, в ближайшие месяцы интерес к курортам Краснодарского края достаточно высокий. А если смотреть глубже, на июль или август – картина по загрузке объектов более приятная. Даже руководители тех санаториев, которым позволено открыться, прекрасно понимают, что даже при достаточно высоком проценте загрузки в июле и в августе, а может быть, и в сентябре месяце, практически все объекты точно будут в убытке по году. Причин, как минимум две: первая – это простой в конце марта, апреле и мае, и вторая – крайне высокие расходы, в том числе и ради обеспечения мер санэпидембезопасности в течение всего курортного сезона 2020 года.

ИХ ПЕРВЫХ УСТ

Июнь – тестовый месяц

- Туристов просят не покидать территорию санаториев на первоначальном этапе. Но для большинства гостей данная рекомендация является преимуществом, так как люди хотят находиться в гарантированной безопасности. В благоустроенных санаторных парках хватит места и погулять, и позагорать. Главное, что санатории, наконец, принимают отдыхающих. Все медицинские процедуры они будут проводиться в полном объеме, - говорит член правления Российского союза туриндустрии, гендиректор туроператорской компании в Сочи Бэлла Тарасова. - Массового заезда в санатории в начале лета мы, конечно же, не ожидаем. Судя по брони, это 10-20 процентов от обычных продаж. Мы надеемся, что с ослаблением ограничительных норм в регионах, поток туристов увеличится. Июнь я бы назвала «тестовым» месяцем. А в июле уже готовимся к массовым заездам.

СПИСОК АККРЕДИТОВАННЫХ ЗДРАВНИЦ

КСТАТИ

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