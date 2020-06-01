2020-06-01T18:16:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Руководство бара «Архитектор»: Какая «карантинная вечеринка»? Мы не в курсе!

В заведении уверяют, что работают исключельно в режиме самовывоза [видео]
Евгения СОРОКА
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Руководство бара выложило фото с камер видеонаблюдения, установленные в залах.Руководство бара выложило фото с камер видеонаблюдения, установленные в залах.
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После видео, появившихся накануне вечером в соцсетях, начались разбирательства. Роликами, на которых запечатлены десятки людей у бара с вывеской «Архитектор», заинтересовались не только в полиции, но и в городской администрации. Глава города Евгений Первышов был возмущен увиденным и потребовал принять жесткие меры к организаторам. Тусовки в карантин по-прежнему под запретом. Вот только руководство заведения уверяет - никаких нарушений не было.

Глава Краснодара потребовал наказать организаторов карантинной вечеринки .

- Какая вечеринка? Мы тоже не в курсе, - уверяют представители заведения. - Вчера действительно было очень много желающих получить напитки и еду на вынос.

У бара, по словам администраторов, скопилась большая очередь из-за задержек на кухне - работники оказались не готовы к большому количеству заказов. А музыка, которая разносилась на весь квартал, играет всегда.

- Никакие вечеринки мы не организовывали, это был обычный вечер, мы работали исключительно в формате доставки и самовывоза, - настаивает руководство бара «Архитектор». - На протяжении всего вечера мы были под пристальным вниманием сотрудников полиции, которые неустанно патрулируют окрестные улицы. Сейчас мы работаем с соблюдением всех указаний администрации.

В качестве подтверждения представители бара приложили несколько снимков с камер наблюдения, где видны пустые залы.

Поздно вечером 31 мая в помещении и около него никого не было.

Поздно вечером 31 мая в помещении и около него никого не было.

Сейчас проверка по факту всплывших в Сети видео продолжается. Если в работе заведения все-таки найдут нарушения, то владельца могут наказать рублем. За невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, хозяину бара грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ В краснодарском баре около мэрии устроили «карантинную вечеринку»

В администрации уже в курсе о прошедшей вечеринке. Глава города Евгений Первышов поднял эту тему на еженедельной городской планерке (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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