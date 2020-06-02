Липовая сенсация: украденный в Сочи «дневник Пушкина» в 2012-м году пытались продать за 1,8 миллиарда рублей

Об исчезновении редкого артефакта – рукописного дневника 19 века – сообщил в полицию 51-летний житель Сочи по имени Александр. По отпечаткам пальцев правоохранители в тот же день нашли раритет и задержали бывшую сожительницу мужчины Карину. Потерпевший утверждал, что это настоящий дневник Пушкина, который считался утраченным, и оценил его в миллион долларов.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

– Дневник содержит 174 страницы рукописей. Благодаря должному и кропотливому поиску он был найден мной, идентифицирован, было произведено много экспертиз, в результате чего мы получили ценный материал для изучения жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина. Получается, что мы и государство стали обладателями многих утраченных страниц Пушкина, которые до сих пор не опубликованы. В процессе изучения эта книга находилась у меня дома и была похищена, – говорит Александр о происхождении красной книжицы со стихами и иллюстрациями.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

– Я хотела ее продать, потому что мне очень нужны были деньги – проблемы со здоровьем у матери, ребенок находится в больнице, – пытается разжалобить полицейских Карина.О том, что это уникальная вещь, он рассказывал некогда своей возлюбленной и так впечатлил ее, что та решила прихватить жемчужину коллекции мужчины после расставания.

Она рассчитывала выручить за дневник около трех миллионов долларов, продав его коллекционерам. Теперь же ей светит срок за кражу в особо крупном размере.

Эскперты считают, что дневник мог принадлежать женщине

– Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщает официальный представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

В полиции заявителю об ущербе в миллион долларов пока поверили на слово, правда, есть большие сомнения, что этот дневник принадлежал поэту.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА

В 2012-м году этот «дневник Пушкина» уже появлялся на просторах интернета. Его преподнесли как настоящую сенсацию. Артефакт выставили на продажу в… ЖЖ анонимного библиографа за 1,85 миллиарда рублей!

Страницы якобы "дневника Пушкина"

Из описания лота:

«Превратившийся в полулегенду документ – наконец обнаружен московскими исследователями. 172 страницы, пронумерованные автором от руки (несколько страниц отсутствуют, одна, например, хранилась в коллекции кн.Голицына, а две, относящиеся ко времени восстания декабристов, вырезаны самим автором и уничтожены), содержат дневниковые записи, цитаты, ранние и неизвестные редакции стихотворений поэта, а также стихотворения, приписываемые другим авторам, гербарные вставки, сургучные печати, рисунки (в частности – знаменитый портрет Байрона, который упоминается в письмах Пушкина и в пушкиноведческих работах, но не был воспроизведен из-за утраты оригинала».

Потенциальному покупателю обещают всемирную славу и деньги за издание ранее неизвестных произведений поэта. А содержимое дневника якобы должно перевернуть знания о Пушкине и изменить словари. Примерно то же самое воодушевленно рассказывал сочинским полицейским увлеченный Александр.

Страницы якобы "дневника Пушкина"

В дневнике записаны поэма «Цыганы», стихотворения «Молитва», «Три слепца» и перевод «Еврейской мелодии» Байрона. На деле же авторами этих стихов были Федор Туманский, однокашник Пушкина Алексей Ильичевский и Иван Козлов.

Откуда же взялся этот дневник, история умалчивает, предпочитает хранить молчание и сам Алекснадр. Стоит ли говорить, что желающих купить приобрести раритет за такие деньги не нашлось.

«ТАКИЕ КНИГИ БЫЛИ В МОДЕ»

В том, что украденный в Сочи дневник не принадлежал Пушкину, эксперты практически не сомневаются. А подобные книги, оказывается, были модным увлечением богатых дам начала 19 века.

- Мы знаем практически всех коллекционеров и держателей раритетов, связанных с именем Пушкина. Про этот дневник и его владельца я никогда не слышал. То, что мы видим на снимках, это даже не дневник, а своего рода памятная книга. Они были распространены в первой половине 19 века в основном среди дамского общества. В них записывали понравившиеся стихи разных авторов, вклеивали какой-то гербарий. Близкие люди, которые приходили в дом, оставляли памятные надписи в таких книжках, - говорит эксперт по оценке печатных изданий, генеральный директор аукционного дома «Литфонд», вице-президент Гильдии антикваров-книжников изданий Сергей Бурмистров.

Подобные рукописные книги не редкость и регулярно уходят с молотка на аукционах, правда ни о каких миллионах речи не идет.

- Этот дневник, конечно, имеет стоимость. Он в красивом типовом дворянском переплете первой четверти 19 века. Такие книжки на аукционе могут продаваться за 50-100 тысяч рублей, если, конечно, там нет руки кого-то из известных деятелей, - отмечает эксперт.

Определить, оставил ли Пушкин на память хозяйке дневника свой автограф и многократно увеличил его стоимость, может только экспертиза. Владельцы дневников постоянно ищут на страницах известный почерк.

- Как правило, это приятное заблуждение. После экспертизы оказывается, что там нет ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Гоголя. От руки переписанные произведения в тетрадях и подобных книжках в большом количестве циркулировали в то время в обществе, так как издаваемые книги быстро распродавались, - объясняет Сергей Бурмистров.

Гербарий на страницах дневника

По словам эксперта, в досоветское и советское время практические все, что связано с Пушкиным, было описано и каталогизировано, в том числе и то, что хранилось в частных собраниях. Если на рынке появляется автограф поэта, о котором ничего не было известно за последние 100-150 лет, он сразу вызовет большие сомнения.

«АВТОГРАФ ПУШКИНА – ВСЕГДА СЕНСАЦИЯ»

Подлинные рукописи Пушкина на счету у ученых и коллекционеров, появляются они на рынке очень редко и за очень большие деньги.

- Автографы Пушкина с известным провенансом (происхождением – ред.) появляются на рынке чрезвычайно редко. Почти всегда это частные продажи, о которых неизвестно широкой общественности. Одно предложение может появиться раз в несколько лет на Западе или в России. Каждая страничка или книга с автографом Пушкина – это всегда событие. Стоимость подобных раритетов, подлинность которых сомнений не вызывает, может составлять от 30 миллионов рублей до десятков миллионов долларов, - отметил Сергей Бурмистров.

Такие книги вели дамы в начале 19 века

ЭКСПЕРТИЗА НЕОБХОДИМА

Не исключено, что наказание для Карины, укравшей дневник, будет не таким суровым. Следствие должно разобраться и выяснить реальную стоимость книги.

- В рамках расследования уголовного дела должна быть произведена экспертиза, которая установит стоимость этого предмета, а также его историческую ценность. В зависимости от ее результатов будет зависеть квалификация совершенного преступления. Это очень важно, - рассказал «КП-Кубань» адвокат бюро «Правовой статус» Алексей Иванов.

По словам защитника, потерпевший в праве сам оценить, нанесенный ему ущерб, когда он обращается в правоохранительные органы, однако действительную стоимость дневника должны установить эксперты. Именно ее результаты и будет учитывать суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/781960" frameborder="0"></iframe> В Сочи найден редчайший дневник Александра Пушкина.

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