На Кубань выпал град размером с яйцо

Еще недавно жители Кубани, особенно аграрии, уставшие от засухи, молили о дожде. Теперь же непогода испытывает на прочность Краснодарский край. И если в кубанской столице осадки были кратковременными, то в некоторых районах региона стихия показала свой нрав.

sv_eta3108 Град сформировался под влиянием жаркой погоды

Проливной дождь, который через минуты сменился на град, прошел преимущественно на юге края и в его центральной части. Сначала стихия ударила в Новопокровском районе.

novopokr_info Вот такая непогода была в Новопокровском районе

Затем непогода пришла в Кавказский район и показала всю бурю эмоций в Кропоткине.

ira01071194 Град укрыл дорогу так, что казалось это снег

А после ливень с градом прошел в Тихорецком и Гулькевичском районах.

gulbas.in А вот такой грохот стоял в селе Николенском Гулькевичского района

Градины местами достигали размеров ореха, а где-то льдинки были с перепелиное яйцо.

Люди тут же стали выкладывать в соцсетях видео и фотографии этого «небесного чуда». Детвора, конечно, радуется, собирая ледяные мячики. А вот взрослые переживают за машины, деревья и посевы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/782766" frameborder="0"></iframe> Град в Тихорецком районе.Галина КОПЫЛОВА

- Когда град начался, тут же стал выглядывать в окно. Переживаю за свой огород. Только вроде проблема с засухой стала отступать, увлажнили почву своими силами, как новая беда, - жалуется житель Кропоткина Михаил Анисов. - Но надеюсь, града больше не будет.

kropotkinclub В Кропоткине выпал крупный град

НА ЗАМЕТКУ

Стоит сказать, о надвигающейся непогоде синоптики и спасатели говорили заранее. По их сообщениям, 2 и 3 июня в Краснодарском крае ожидается сильный дождь с грозой и градом. Кроме того, возможно усиление ветра до 20 метров в секунду.

Вот такой ледяной сюрприз запечатлели в селе Новоукраинском. Фото: instagram.com/babkindmitrii

- На реках юго-восточной территории края ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - уточняют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Жителей региона просят быть осторожными.