2020-06-02T18:48:02+03:00
Происшествия

На Кубань выпал град размером с яйцо

Непогода разбушевалась сразу в нескольких районах края [фото, видео]
Евгения СОРОКА
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Вот такой град прошелся в Кропоткине. Фото: instagram.com/ira01071194Вот такой град прошелся в Кропоткине. Фото: instagram.com/ira01071194

Еще недавно жители Кубани, особенно аграрии, уставшие от засухи, молили о дожде. Теперь же непогода испытывает на прочность Краснодарский край. И если в кубанской столице осадки были кратковременными, то в некоторых районах региона стихия показала свой нрав.

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Град сформировался под влиянием жаркой погоды
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Проливной дождь, который через минуты сменился на град, прошел преимущественно на юге края и в его центральной части. Сначала стихия ударила в Новопокровском районе.

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Вот такая непогода была в Новопокровском районе
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Затем непогода пришла в Кавказский район и показала всю бурю эмоций в Кропоткине.

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Град укрыл дорогу так, что казалось это снег
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А после ливень с градом прошел в Тихорецком и Гулькевичском районах.

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А вот такой грохот стоял в селе Николенском Гулькевичского района
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Градины местами достигали размеров ореха, а где-то льдинки были с перепелиное яйцо.

Люди тут же стали выкладывать в соцсетях видео и фотографии этого «небесного чуда». Детвора, конечно, радуется, собирая ледяные мячики. А вот взрослые переживают за машины, деревья и посевы.

Град в Тихорецком районе.Галина КОПЫЛОВА

- Когда град начался, тут же стал выглядывать в окно. Переживаю за свой огород. Только вроде проблема с засухой стала отступать, увлажнили почву своими силами, как новая беда, - жалуется житель Кропоткина Михаил Анисов. - Но надеюсь, града больше не будет.

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В Кропоткине выпал крупный град
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НА ЗАМЕТКУ

Стоит сказать, о надвигающейся непогоде синоптики и спасатели говорили заранее. По их сообщениям, 2 и 3 июня в Краснодарском крае ожидается сильный дождь с грозой и градом. Кроме того, возможно усиление ветра до 20 метров в секунду.

Вот такой ледяной сюрприз запечатлели в селе Новоукраинском. Фото: instagram.com/babkindmitrii

Вот такой ледяной сюрприз запечатлели в селе Новоукраинском. Фото: instagram.com/babkindmitrii

- На реках юго-восточной территории края ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - уточняют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Жителей региона просят быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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