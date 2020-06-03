2020-06-03T16:28:36+03:00
Происшествия

На Кубани разбойники ворвались в дом, жестоко избили женщин и вывезли их в посадку, а машину сожгли

Налетчики пробрались в жилище ночью через забор [эксклюзив KP.RU]
Виталий КАРНАУХ
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Разбойники попали на камеру видеонаблюдения.Разбойники попали на камеру видеонаблюдения.
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Был обычный майский поздний вечер в станице Кущевской. Мать с дочкой – 59-летняя Таисия и 30-летняя Елена (имена изменены – авт.) – готовились ко сну. Но в начале одиннадцатого часа в их дом, что стоит на улице Центральной, ворвались незваные гости.

- Их было двое, в масках, - в ужасе рассказывали женщины полицейским той же ночью.

Мужчины пролезли через забор и, долго не думая и не церемонясь, проникли в жилище, где стали избивать его хозяев. Забрали мобильный телефон, а также 25 тысяч рублей – сбережения свои женщины отдали, думали, что преступники уйдут сразу. Но налетчики решили не мелочиться с добычей. Они насильно поместили Таисию и Елену в их же автомобиль, 59-летнюю женщину в багажник, ее дочь – в салон.

При этом машину почти за полтора миллиона дочь Елена приобрела всего пару месяцев назад. Разбойники увезли их в неизвестном направлении.

Налетчики в станице Кущевской ворвались в чужой дом, избили женщин и увезли их на машине.

- Меня высадили в двадцати пяти километрах от Кущевской, возле села Ильинского, а Лену в дачном поселке «Автомобилист», это три километра от станицы, - говорила пострадавшая правоохранителям, отмечая при этом, что их жестоко били.

Той же ночью похищенный автомобиль нашли сожженным в лесополосе в шести километрах от самой Кущевской. Очевидцы вызвали пожарных, а те, в свою очередь, доложили о произошедшем в дежурную часть полиции.

- Пострадавшие обратились за помощью к местным жителям, которые и вызвали медиков и полицейских, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона. – У женщин были выявлены ссадины и гематомы на лице, врачи назначили им амбулаторное лечение.

Иномарку за полтора миллиона преступники сожгли, пытаясь скрыть свои следы.

Иномарку за полтора миллиона преступники сожгли, пытаясь скрыть свои следы.

Приехавшие на место происшествия – в дом на улицу Центральную – правоохранители изъяли следы рук преступников, обуви, фрагмент перчатки. Собранные материалы передали в Следственный отдел СУ СК.

- Установлено, что ночью двое лиц в масках и перчатках незаконно проникли на территорию частного дома и причинили телесные повреждения проживающим там гражданам, - рассказал корреспонденту «КП»-Кубань» заместитель руководителя СУ СК региона Александр Кондратенко. – Затем украли деньги, после этого завладели их автомобилем, поместили в него жильцов и вывезли за пределы станицы.

А машину, по словам следователей, разбойники сожгли для того, чтобы скрыть следы преступления.

- Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по результатам расследования, ход которого поставлен на контроль в СУ, - заключил Александр Кондратенко.

Уголовное дело уже возбуждено сразу по четырем статьям УК – за угон машины, ее уничтожение, разбойное нападение и похищение людей. А преступников сейчас разыскивают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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