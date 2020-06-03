На Кубани разбойники ворвались в дом, жестоко избили женщин и вывезли их в посадку, а машину сожгли

Был обычный майский поздний вечер в станице Кущевской. Мать с дочкой – 59-летняя Таисия и 30-летняя Елена (имена изменены – авт.) – готовились ко сну. Но в начале одиннадцатого часа в их дом, что стоит на улице Центральной, ворвались незваные гости.

- Их было двое, в масках, - в ужасе рассказывали женщины полицейским той же ночью.

Мужчины пролезли через забор и, долго не думая и не церемонясь, проникли в жилище, где стали избивать его хозяев. Забрали мобильный телефон, а также 25 тысяч рублей – сбережения свои женщины отдали, думали, что преступники уйдут сразу. Но налетчики решили не мелочиться с добычей. Они насильно поместили Таисию и Елену в их же автомобиль, 59-летнюю женщину в багажник, ее дочь – в салон.

При этом машину почти за полтора миллиона дочь Елена приобрела всего пару месяцев назад. Разбойники увезли их в неизвестном направлении.

Налетчики в станице Кущевской ворвались в чужой дом, избили женщин и увезли их на машине.

- Меня высадили в двадцати пяти километрах от Кущевской, возле села Ильинского, а Лену в дачном поселке «Автомобилист», это три километра от станицы, - говорила пострадавшая правоохранителям, отмечая при этом, что их жестоко били.

Той же ночью похищенный автомобиль нашли сожженным в лесополосе в шести километрах от самой Кущевской. Очевидцы вызвали пожарных, а те, в свою очередь, доложили о произошедшем в дежурную часть полиции.

- Пострадавшие обратились за помощью к местным жителям, которые и вызвали медиков и полицейских, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона. – У женщин были выявлены ссадины и гематомы на лице, врачи назначили им амбулаторное лечение.

Иномарку за полтора миллиона преступники сожгли, пытаясь скрыть свои следы.

Приехавшие на место происшествия – в дом на улицу Центральную – правоохранители изъяли следы рук преступников, обуви, фрагмент перчатки. Собранные материалы передали в Следственный отдел СУ СК.

- Установлено, что ночью двое лиц в масках и перчатках незаконно проникли на территорию частного дома и причинили телесные повреждения проживающим там гражданам, - рассказал корреспонденту «КП»-Кубань» заместитель руководителя СУ СК региона Александр Кондратенко. – Затем украли деньги, после этого завладели их автомобилем, поместили в него жильцов и вывезли за пределы станицы.

А машину, по словам следователей, разбойники сожгли для того, чтобы скрыть следы преступления.

- Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по результатам расследования, ход которого поставлен на контроль в СУ, - заключил Александр Кондратенко.

Уголовное дело уже возбуждено сразу по четырем статьям УК – за угон машины, ее уничтожение, разбойное нападение и похищение людей. А преступников сейчас разыскивают.

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