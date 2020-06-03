«Локомотив-Кубань» расстался с капитаном

Легенда русского баскетбола Виталий Фридзон покидает «Локо». У капитана сборной России и «красно-зеленых» завершился двухлетний контракт.

- Виталий провел 264 игры в Единой Лиге ВТБ, в которых он набрал 2516 очков!, - уточняют в клубе. - Виталий является лучшим по перехватам в истории Лиги! 264 матча – 264 перехвата!

Всего в составе «Локо» Фридзон реализовал 83 трехочковых броска и 82 двухочковых! Снайпер, что тут говорить. Кроме того, в клубе подсчитали количество точный трехочковых Фридзона - 16 из 35. Это лучший результат в команде.

- Спасибо всем, с кем выходил на площадку - мне довелось играть с замечательными ребятами, - сказал Виталий Фридзон. - В «Локомотиве» профессионально отлажены все процессы, созданы все необходимые условия, так что я верю, что у «Локо» еще все впереди.

Кроме того, спортсмен поблагодарил краснодарских болельщиков.

- Виталий - один из самых титулованных российских баскетболистов, когда-либо надевавших форму «Локомотива», - признался президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев. - Его опыт и мастерство помогали команде не только на площадке, но и за ее пределами.

По словам Андрея Ведищева, капитан в течение двух сезонов был одной из ключевых фигур в формировании необходимой «химии» в коллективе. К сожалению, травма, полученная осенью, не позволила ему проявить себя полной мере.

- Тем не менее, своим возвращением на площадку, опережающим графики восстановления, он показал, что значит по-настоящему быть преданным баскетболу, - добавил президент клуба.

Многие краснодарцы запомнили Виталия Фридзона как человека с большим сердцем. Он не раз помогал детям. Например, в феврале он направил выигранные на МВЗ деньги (500 тысяч рублей!) на благотворительность.